Daniel Radcliffe contro J.K. Rowling: «Le donne transgender sono donne»

Fa discutere lo scontro tra Daniel Radcliffe, l’attore britannico noto per aver interpretato il ruolo di Harry Potter nell’omonima serie di film distribuita dalla Warner Bros, e J.K. Rowling, l’autrice della saga. Tema della diatriba: una serie di controversi tweet postati da Rowling contro le donne transgender. Proprio lei, che in passato aveva difeso pubblicamente il tuffatore Tom Daley, ricoperto su Twitter di insulti omofobi.

LEGGI ANCHE –> Harry Potter, nuovo film con cast originale: il tweet criptico di J.K Rowling

Tutto è iniziato da una serie di frasi scritte da Rowling, in cui l’autrice della saga di Harry Potter prende una netta posizione in merito a donne transgender e sesso biologico: «Se il sesso non è reale, non può esserci attrazione fra persone dello stesso sesso. Se il sesso non è reale, si va a cancellare la realtà vissuta da tutte le donne del mondo», scrive Rowling. «Conosco e amo le persone trans, ma cancellare il concetto di sesso impedisce a molte persone di discutere con cognizione di causa della propria vita. L’idea che una donna come me (che si è dimostrata empatica nei confronti delle persone trans per decine di anni, avvertendo una certa affinità con loro perché sono vulnerabili proprio come le donne, per esempio nei confronti della violenza maschile) odi le persone trans perché pensano che il sesso sia reale, è un’assurdità. Rispetto il diritto di ogni persona trans di vivere nella maniera che le sembra più autentica e comoda possibile. Marcerei con voi se foste discriminate per il fatto di essere trans. Però, allo stesso tempo, la mia vita è stata influenzata dal mio essere donna e non credo che dirlo significhi pronunciare parole di odio».

Daniel Radcliffe ha risposto a queste parole attraverso un articolo pubblicato sul sito ‘The Trevor Project‘: «Mi rendo conto che alcune testate giornalistiche cercheranno di far passare questa discussione come una battaglia fra me e J.K. Rowling, ma non è così e non è questa la cosa importante adesso. Le donne transgender sono donne. Ogni discorso che afferma il contrario cancella l’identità e la dignità delle persone transgender», ha detto il famoso maghetto.

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/DANIEL JACOB RADCLIFFE]