Harry Potter, nuovo film con cast originale: il tweet criptico di J.K Rowling

La notizia sta letteralmente facendo scatenare il panico tra i Potter addicted. Un tweet sibillino di J.K Rowling (che da qualche tempo aveva smesso di utilizzare i social network) ha messo sull’attenti tutti i fan della saga del mago più celebre del XXI secolo. Un nuovo film Harry Potter, infatti, potrebbe essere in programma. C’è di più: la pellicola potrebbe essere girata con il cast originale della serie di nove capitoli (l’ultimo diviso in due parti) che ha animato l’adolescenza e la prima età adulta dei nati negli anni Novanta.

Nuovo film Harry Potter con il cast originale?

Una fonte, infatti, ha svelato al portale We Got This Covered che la Warner Bros starebbe pianificando il ritorno di Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson nei panni di Harry, Ron ed Hermione per mettere in pellicola l’ultimo libro di J.K Rowling, The Cursed Child. Non si tratta di un vero e proprio episodio della saga, dal momento che ha come protagonisti i ragazzini della seconda generazione, i figli di Harry Potter (e di Ginny Weasley), di Ron e di Hermione.

Il tweet sibillino di J.K. Rowling su un possibile nuovo film Harry Potter

Albus Severus Potter scopre di avere un’anima oscura ed è il protagonista dell’opera teatrale concepita dalla stessa J.K. Rowling. Da quest’ultima è stata estrapolata una sceneggiatura che è diventata oggetto di un libro che, del resto, non ha avuto lo stesso successo della precedente saga di Harry Potter. Proprio questa storia potrebbe invece riprendere una nuova linfa sul grande schermo, soprattutto se a partecipare saranno i protagonisti del cast originale.

Il tweet di J.K Rowling sembra andare proprio in questa direzione: «A volte l’oscurità viene fuori dai posti più inattesi» – ha scritto l’autrice, aggiungendo chiaramente gli hashtag #TheCursedChild e #HarryPotter. Siete pronti con i pop corn?