Di Maio condanna Erdogan: «Inaccettabile l’offensiva turca in Siria»

Dopo una lunga attesa e varie sollecitazioni, Luigi Di Maio ha detto la sua sull’offensiva della Turchia in Siria contro i curdi. Il ministro degli Esteri ha condannato il comportamento di Recep Tayyip Erdogan chiedendo a tutti di seguire le indicazioni delle Nazioni Unite. Dichiarazioni di rito che dovrà ripetere, approfondendole, martedì prossimo quando riferirà in Parlamento proprio su quanto sta accadendo al confine tra la Turchia e la Siria.

LEGGI ANCHE > L’egoismo di Trump: «I Curdi non ci hanno aiutato nello sbarco in Normandia»

«Come governo pensiamo che l’offensiva turca sia inaccettabile, la condanniamo e rischia di compromettere la lotta al terrorismo – ha detto Luigi Di Maio a margine della IX Conferenza Italia-America Latina e Caraibi. Le azioni di forza e le azioni militari nel passato hanno fatto soltanto proliferare il terrorismo». Il capo politico del Movimento 5 Stelle, dunque, parla a nome dell’Esecutivo e critica aspramente la scelta del presidente turco.

I curdi e l’offensiva turca, le parole di Di Maio

Il discorso, oltre alle poche battute con i cronisti, è proseguito nel corso di una diretta Facebook in cui ha parlato della Turchia, della Siria e dei curdi: «l’unica strada da seguire è quella delle Nazioni Unite. Chiediamo al governo turco di cessare immediatamente l’offensiva, non è assolutamente accettabile che si usi la forza, che si continui a mettere a repentaglio al vita del popolo siriano che non merita un’altra iniziativa che destabilizzi quell’area. Lunedì abbiamo il consiglio dei ministri degli Affari esteri europei e sarà molto importante uscire da quel consiglio e dai successivi con una sola voce».

Riferirà a Montecitorio martedì prossimo

«L’Italia chiederà l’utilizzo di misure nei confronti della Turchia che invitino a tornare indietro rispetto all’offensiva che ha deciso di muovere», ha concluso il capo della Farnesina che martedì prossimo (15 ottobre) riferirà alla Camera dei deputati alle 10.

(foto di copertina: ANSA/ RICCARDO ANTIMIANI)