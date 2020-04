Crolla un ponte in provincia di Massa e Carrara: un disperso | VIDEO

Un altro viadotto collassato su se stesso. Il crollo ponte fiume Magra è avvenuto intorno alle 10.30 di mercoledì 8 aprile. Secondo le prime indiscrezioni ci sarebbe almeno un veicolo coinvolto e una persona risulta essere dispersa. La struttura si trova ad Albiano, frazione del comune di Aulla (in provincia di Massa e Carrara), e collega due strade provinciali: la Sp62 e la Sp70. Si tratta della statale Cisa e di quella di Albiano. Al momento non si hanno ulteriori notizie sulla presenza di vittime, ma solo di un disperso che transitava con il suo furgone al momento del cedimento.

LEGGI ANCHE > Dal sogno alla tragedia: Genova e il Ponte Morandi

Le immagini riportano tristemente alla memoria quanto accaduto il 14 agosto del 2018 a Genova, con il crollo del Ponte Morandi sul Polcevera. A differenza di allora, fortunatamente il viadotto era quasi sgombro al momento del collasso su se stesso. Solo un veicolo, un furgone, stava transitando sulla struttura che attraversa il fiume Magra.

#8aprile 10.25 #Aulla (MS), crollo ponte sulla SP70 che collega la SP62, in località Albiano. Stanno operando i #vigilidelfuoco anche con squadre #usar ed elicottero per verificare la presenza di auto coinvolte pic.twitter.com/0VvXh9mInV — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 8, 2020

Crollo ponte fiume Magra, un disperso

Nella zona, dopo il crollo ponte fiume Magra, si percepisce un forte odore di gas nell’aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno chiuso il transito stradale nei dintorni e sono alla ricerca del guidatore del furgone che, al momento, risulta essere disperso.

Crolla un ponte tra Albiano Magra e Aulla, al confine tra #Liguria e #Toscana. Poteva essere una strage. Fuga di gas in corso. Tutti i dettagli in diretta alle 14 in @TgrLiguria pic.twitter.com/ZDvkrb0Ype — Luca Ponzi (@luponzi) April 8, 2020

Le denunce dello scorso anno

Il ponte fiume Magra era finito al centro di un’inchiesta giornalista de Il Tirreno nel 2019, dove si denunciavano alcune crepe evidenti nella struttura.

Crollo del Ponte di Aulla! Una sola auto e nessun ferito per fortuna ! Segnalato il pericolo a novembre ! Per le autorità e il comune di Albiano Magra tutto ok! pic.twitter.com/JAthIyV9K9 — Davide Camicioli (@Camicioli) April 8, 2020

Il Comune, però, rassicurò i cittadini spiegando che la situazione non fosse a rischio anche se, qualche giorno dopo la segnalazione, venne scritta una lettera all’Anas per verificare cosa stesse accadendo alla struttura, dando il via ad alcune riparazioni.

(foto di copertina: da Twitter)