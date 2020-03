Il 23enne di Cremona intubato perché in gravi condizioni | VIDEO

La testimonianza in diretta al Tg1 è un appello a tutti quanti: «Aiutateci, altrimenti rischiamo il collasso». A parlare è la dottoressa Francesca Mangiatordi che lavora al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cremona e oggi ha dovuto intubare un giovane, un 23enne, alle prese con una forte polmonite che gli impediva di respirare. Il medico ha raccontato anche di quello scatto – fatto da lei, all’infermiera Elena Pagliarini nella giornata di ieri, uno scatto che è diventato virale ed è il simbolo dello sforzo che il personale dei vari nosocomi italiani in questo periodo di emergenza sanitaria legato al Coronavirus.

Il giovane di cui parla la dottoressa Francesca Mangiatordi è ricoverato ora in terapia intensiva al nosocomio di Cremona. Le sue condizioni, stando alle parole del medico, non sono rassicuranti e per questo è scattato l’obbligo di intubarlo. Forti difficoltà respiratorie, come quelle indicate nei sintomi del Covid-19. Il racconto commosso della donna è la rappresentazione della sofferenza di chi, da diverse settimane a questa parte, sta lavorando assiduamente e senza sosta per salvare le vite umane.

L’intervista al #Tg1 alla dottoressa Francesca #Mangiatordi, che oggi ha intubato un ragazzo di 23 anni. “Aiutateci, altrimenti rischiamo il collasso”. Quanta umanità. Quanta voglia di ringraziarla.#coronavirus #italiazonaprotetta pic.twitter.com/m1zeQe4drS — Pietro Raffa (@pietroraffa) March 10, 2020

Cremona, l’appello di una dottoressa del Pronto Soccorso

Il 23enne di Cremona è solo uno dei molti giovani ricoverati in questi giorni, come anche confermato dal primario di infettivologia dell’Istituto Sacco di Milano. La stessa dottoressa ha sottolineato come l’età media dei contagiati, negli ultimi giorni, si sia notevolmente abbassata, sottolineando come molti degli ultimi casi registrati nel suo ospedale siano intorno ai 50 anni. E il lavoro del personale medico è costante e ininterrotto da giorni.

