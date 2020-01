Giorgia Meloni ‘irride’ la cravatta di Luigi Di Maio, ma lei non lasciò la poltrona quando votò la fiducia a Monti

Come quando lei votò la fiducia al governo Monti per non perdere la propria

Prima di fare ironia si dovrebbe conoscere la storia. Se non quella di tutti, almeno quella personale. E, invece, Giorgia Meloni ha voluto irridere il romantico ricordo del Movimento 5 Stelle – quella cravatta Di Maio che l’ex capo politico si è simbolicamente tolto nell’annunciare il proprio passo indietro – sottolineando (su Twitter) come al fianco di quella immagine manchi quella della ‘poltrona’. Eppure la leader di Fratelli d’Italia, in passato, è stata maestra del ‘dissenso’ (dichiarato postumo) senza abbandonare la propria poltrona. E lo dice la sua storia.

LEGGI ANCHE > Il cartello con cui Giorgia Meloni dice che è stata la prima ad arrivare e l’ultima ad andarsene da Bibbiano

Partiamo dalla fine. Sul profilo Twitter del Movimento 5 Stelle è stata pubblicata, nella giornata di giovedì 23 gennaio, l’immagine di quella cravatta Di Maio. Quel simbolo di un disimpegno da un ruolo di primo piano posto sopra ‘lo scrigno’ che conteneva la prima card del reddito di cittadinanza. Insomma, un ricordo romantico accompagnato dalla scritta: «Pezzi della nostra storia che ci proiettano verso il futuro. Avanti tutta». E Giorgia Meloni ha ironizzato: «Manca la poltrona».

Manca la poltrona — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) January 24, 2020

La cravatta Di Maio irrisa da Giorgia Meloni

Eppure la storia recente, con tanto di confessione fatta qualche settimana fa da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, era stata la stessa leader di Giorgia Meloni a ripercorrere una tappa fondamentale della propria carriera. Quel voto di fiducia al governo Monti che, poi, ha iniziato a contestare. Ma il suo via libera a quell’esecutivo tecnico ci fu e servì per non tornare alle urne e, magari, rischiare di perdere la poltrona.

La poltrona salvata con la fiducia al governo Monti

Parlò di vincolo di mandato, che non esiste, per giustificare il fatto che lei – all’epoca deputata con Il Popolo delle Libertà – fu costretta a votare la fiducia al governo Monti e la legge Fornero. Insomma, ammise che la poltrona andava portata in salvo, come l’antico vaso di una nota pubblicità di un altrettanto noto amaro. Ora, però, la sua fedina parlamentare vuole apparire pulita e ironizza sulla cravatta Di Maio. Certo, si può fare, ma il pulpito da cui viene una predica dovrebbe esser sempre lindo e pinto.

(foto di copertina: da profili social di Giorgia Meloni)