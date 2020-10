CR7 ancora positivo al Covid salta il match tra Juventus e Barcellona. Una brutta notizia per i bianconeri ma anche per il campione portoghese che vede così sfumare la possibilità di sfidare il suo rivale di sempre nella prima delle due sfide del girone che si giocherà all’Allianz Arena.

CR7 ancora positivo, la Juve col Barça senza il suo campione

La notizia di CR7 ancora positivo al Covid 19 spegne ogni speranza di vedere il fenomeno portoghese sfidare il suo rivale di sempre Lionel Messi, rinvigorito oggi dalla notizia delle dimissioni del presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, suo nemico numero uno all’interno del club. L’ex giocatore di Manchester United e Real Madrid si era sottoposto a due tamponi nei giorni scorsi e secondo il protocollo comunicativo adottato dalla società bianconera, che in materia di Covid comunica solo i nuovi positivi o le negativizzazioni, la mancanza di notizie su CR7 è il segnale che il coronavirus non ha ancora abbandonato il corpo dell’attaccante bianconero, che resterebbe comunque asintomantico. Forte evidentemente la delusione del campione lusitano, che però non ha rilasciato commenti sui social dopo la foto del 24 ottobre in cui prendeva il sole, il cui ultimo incontro con Messi risale al Clasico tra Real Madrid e Barcellona del 6 maggio 2018.

CR7 ancora positivo dal 13 ottobre

CR7 ancora positivo al Covid è una notizia pesante soprattutto per Andrea Pirlo, alle prese con un difficile avvio di stagione al suo debutto da allenatore, e senza il suo fuoriclasse dal 13 ottobre, quando Cristiano Ronaldo era in ritiro con il Portogallo in attesa di giocare il match di Nations League con la Svezia ed era risultato positivo al virus dopo due tamponi. Il fuoriclasse lusitano aveva rassicurato tutti via Instagram sulle sue condizioni tornando con un aereo privato s Torino dove lo attendevano le polemiche per la sua partenza da Torino che ha scatenato un botta e risposta tra CR7 e il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che anche ultimamente ha ribadito che in quell’occasione “Ronaldo ha violato il protocollo”. Nel frattempo, CR7 si è allenato in casa, sfoggiando un taglio da marine in attesa di un tampone negativo che invece non è arrivato.