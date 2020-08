L’ultimo caso risale allo scorso 1°maggio, dopo l’allentamento del lockdown: con quasi 100 giorni senza nuovi contagi all’interno della comunità locale, oggi la Nuova Zelanda è il Paese più sicuro al mondo per quanto riguarda il Covid-19. Il Paese oceanico ha al momento appena 23 casi, mantenuti in isolamento, mentre in generale i casi riscontrati dall’inizio dell’epidemia sono stati 1219 con un bilancio di 22 vittime. Le regole per difendersi dall’epidemia? Un lockdown immediato, ai primi accenni di casi di Covid-19, una comunicazione efficiente sui rischi della malattia, un virtuoso sistema di test e monitoraggio e un inasprimento dei controlli alle frontiere: sono alcune delle misure che hanno portato la Nuova Zelanda a venire lodata globalmente per le sue azioni di contrasto all’epidemia. Dallo scorso 16 marzo, in particolare, tutti quelli che si trovano ad arrivare in Nuova Zelanda, compresi gli stessi neozelandesi, sono chiamati a osservare un periodo di isolamento. Misure molto strette per la quale il primo ministro laburista, Jacinda Ardern, ha sempre detto di “non dover scusarsi con nessuno, data la straordinarietà della situazione”. Qualche giorno dopo la Nuova Zelanda ha chiuso interamente le frontiere ai non residenti.

Oggi le attività commerciali e gli spazi pubblici sono aperti, come nel pre-lockdown, anche se si tende a tenere alta l’attenzione, come ribadito dal Primo Ministro Jacinda Ardern: «Cento giorni senza nuove infezioni sono un risultato memorabile da sottolineare, ma dobbiamo continuare a essere vigili, questo risultato non affievolisce certo il rischio di una nuova ondata di contagi».

Ma il risultato è comunque remarcabile considerando la diffusione mondiale del virus e anche i casi nella vicina Australia che ammontano oggi a 337 con 19 nuove vitttime.