Un morto e 260 contagiati, sale il bilancio del Covid al raduno di Sturgis

Si fa sempre più pesante il bilancio del Covid a Sturgis, la cittadina del Sud Dakota dove a metà di agosto oltre 460mila persone hanno partecipato al famoso raduno di biker. A due settimane dalla fine della 1o giorni infatti i contagiati legati all’evento sono almeno 260 e dal Minnesota arriva la notizia della prima vittima.

Il bilancio del focolaio di Covid a Sturgis

A confermare il dato è stato il dipartimento della Salute del Minnesota, che comunicando che un 60enne con patologie preesistenti è morto a causa del Covid a Sturgis dopo essere stato in terapia intensiva. La notizia della prima vittima del virus legata al raduno di bikers del Sud Dakota è però resa ancora più grave dai numeri che vari organi di stampa hanno raccolto in vari Stati che stabiliscono in almeno 60 casi di positivi che sarebbero riconducibili al raduno di Sturgis. Casi che, secondo il giornale del Nord Dakota, The Dickinson Press, sarebbero 263 in 11 Stati, che comprendono Nord e Sud Dakota, Minnesota, Colorado, Montana, Washington, Wisconsin e New Jersey. Arriva invece addirittura a 289 casi il reporter di CBS News, Max Bayer, che anche grazie ai dati di CNN e Forum News Service avrebbe rintracciato casi anche in Wyoming e Nebraska.