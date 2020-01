Le prime analisi non hanno mostrato particolari criticità. I due passeggeri cinesi che hanno avvertito sintomi influenzali a bordo della nave da crociera Costa Smeralda ferma a Civitavecchia non sono affetti da coronavirus. La conferma è arrivata questa sera, in seguito a un comunicato ufficiale diffuso dall’ospedale Spallanzani per le malattie infettive di Roma. Dopo aver ottenuto un primo via libera allo sbarco da parte della capitaneria di porto, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha bloccato tutto, fino a quando non riceverà conferme ufficiali sullo stato di salute dei passeggeri.

Costa Smeralda, il blocco della nave a Civitavecchia

Ecco perché le circa 6mila persone a bordo della Costa Smeralda non sbarcheranno in alcun modo oggi. Così come la nave non farà salire gli altri 1000 passeggeri che avevano raggiunto Civitavecchia con l’intenzione di partire questa mattina per la loro crociera nel Mediterraneo. La compagnia, infatti, ha predisposto la loro accoglienza in strutture ricettive della zona, garantendo loro vitto e alloggio per la serata del 30 gennaio. Possibile che la nave possa effettuare lo sbarco domani mattina, ma non si hanno ancora indicazioni in merito.

Le ripercussioni a catena sui passeggeri della Costa Smeralda

La Costa Smeralda, inoltre, modificherà il suo percorso originario: ai turisti è stato comunicato che l’imbarcazione di lusso salterà la tappa di La Spezia per andare direttamente a Savona. Insomma, ripercussioni a catena, sia sulle persone bloccate a bordo, come se fossero all’interno di un fortino inespugnabile, dentro il quale è stato dato il permesso di entrare soltanto al personale medico dello Spallanzani per le analisi urgenti sui pazienti coinvolti; sia per le persone che avrebbero dovuto imbarcarsi nella giornata di oggi.

Sembra confermato, tuttavia, che i due passeggeri non hanno contratto il coronavirus. In Italia, a differenza di Francia e Germania, il virus non ha ancora varcato i confini. E le precauzioni che vengono messe in atto sembrano, come in questo caso, addirittura eccessive.

