Cos’è WhatsApp Community, la nuova funzione dell’app annunciata da Mark Zuckerberg

Un tempo era solamente una applicazione mobile che, sfruttando la connessione alla rete internet del proprio telefono (o una Wi-Fi) consentiva di inviare a un proprio contatto un messaggio scritto. Poi, con il passare degli anni, le sue funzioni sono state implementate: prima le fotografie, poi i video da poter inviare a un singolo o a un gruppo di amici. Fino ad arrivare alle video-chiamate e ai messaggi vocali senza alcun limite di tempo. E ora l’evoluzione sale di un altro scalino con l’annuncio della nascita di WhatsApp Community.

Negli ultimi giorni, questa novità era trapelata con le scoperte fatte dai beta-tester che avevano individuato un nuovo tasto all’interno della schermata principale di Whatsapp: Community. E oggi, seppur l’intento fosse già chiaro dalle premesse, è arrivata la conferma ufficiale da parte del deus ex machina dell’universo Meta, società di cui fa parte Whatsapp: Con il lancio di oggi, stiamo andando oltre e permettendo alle persone di comunicare non solo con amici e contatti stretti, ma anche con tutte le diverse comunità della tua vita. Questa potrebbe essere una comunità scolastica con chat in cui vengono condivisi e discussi annunci importanti per i genitori, o una comunità di lavoro con chat per discutere di cose diverse con i colleghi, o una comunità del quartiere su cui parlare di cosa sta succedendo la tua strada o nel tuo palazzo. Molte persone ci dicono che vogliono usare WhatsApp per questo, dato che è il modo più veloce per rimanere in contatto con le persone, ma finora il prodotto non è stato costruito in modo tale da rendere tutto facile».

WhatsApp Community, come funziona l’ultima novità dell’app

Mark Zuckerberg, nel suo post sulla sua pagina Facebook, parla di una svolta epocale che tende a rendere Whatsapp un’applicazione sempre più social, continuando a basarsi su quel principio di messaggistica istantanea. La novità sta per arrivare, ma non è ancora arrivata. Perché l’annuncio fatto dal capo di Meta parla di un release graduale (che avverrà geograficamente, come sempre accaduto in passato) di questo aggiornamento dell’applicazione. E, ovviamente, il tema della comunità non può far altro che generare dubbi sulla privacy.

Zuckerberg prova a spegnere le polemiche sul nascere provando a spiegare il reale funzionamento, anche in termini di sicurezza, di questa novità: «Abbiamo creato community WhatsApp per rendere molto più facile organizzare tutte le tue chat di gruppo e trovare informazioni. Potrai riunire diversi gruppi in un’unica comunità, ad esempio, oltre ai singoli gruppi per classi diverse, potresti avere una comunità complessiva per genitori in una scuola con un posto centrale per annunci e strumenti per gli amministratori. Stiamo anche aggiungendo nuove funzioni ai gruppi su WhatsApp, tra cui reazioni, condivisione di file grandi e chiamate di gruppo più grandi. E poiché questo è WhatsApp, le funzioni di crittografia end-to-end e sicurezza saranno integrate fin dall’inizio».