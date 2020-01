Le teorie impossibili su Papa Francesco e la donna che lo ha strattonato: da ‘Hold, hold’ a Hong Kong

Stanno circolando sui media di tutto il mondo diverse versioni su quanto accaduto il pomeriggio del 31 dicembre in piazza San Pietro. Papa Francesco, strattonato da una donna, se ne è liberato dandole un buffetto sulle mani. La scena è stata variamente interpretata e il suo audio è stato vivisezionato fino all’inverosimile per cercare di capire se sia stato qualcosa detto dalla donna a scatenare quella reazione da parte del pontefice. Del resto, in tanti si chiedono cosa ha detto a Papa Francesco la fedele che lo ha strattonato.

Cosa ha detto a Papa Francesco la donna orientale che lo ha strattonato

Ecco, quindi, che sui social network di tutto il mondo circolano diverse teorie. Le più accreditate hanno già preso piede e sono entrate a far parte dell’opinione collettiva del pubblico. In modo particolare, alla donna è stata attribuita una nazionalità cinese o di Hong Kong. Il tutto è stato fatto soltanto in virtù dei tratti somatici, ma qualcuno ha provato a sostenere che la fedele stesse lanciando un messaggio per le proteste che stanno caratterizzando la propria patria ormai da mesi.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz — Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019

In modo particolare, c’è chi crede che la donna abbia chiesto a Papa Francesco una opinione sulle proteste di Hong Kong, altri che hanno addirittura cercato di ricostruire la sua espressione, con una frase che inizia con «Hold, hold» e che, in un inglese dal marcato accento cinese, sarebbe proseguita con «Look for the Chinese village! They are losing the faith!». Ovvero, «Pensi alla gente cinese, stanno perdendo la loro fede».

Sempre secondo teorie simili, diffuse sui blog specializzati e fortemente orientati in chiave anti-clericale (uno di questi, ad esempio, è Acatholic.com), il Papa avrebbe dato della ‘puttana’ alla donna che lo aveva strattonato. Si tratta di ricostruzioni che non possono assolutamente essere confermate, dal momento che non si riesce a comprendere – dai fotogrammi a disposizione – nemmeno la lingua della donna, figurarsi il messaggio che avrebbe voluto consegnare a Papa Francesco.

Impossibile ricostruire cosa ha detto a Papa Francesco

Infine, una nota a margine di tutto questo sterile dibattito. Il Papa non ha reagito nel modo che tutti quanti abbiamo osservato per qualcosa che la donna ha detto, piuttosto per quello che la donna ha fatto. L’espressione del pontefice si era già corrucciata nel primo momento in cui è stato strattonato: la forza del gesto deve aver provocato qualche dolore (o qualche timore di essere sbilanciato) nello stesso Papa Francesco che, per questo, ha dato il famoso buffetto alla donna. Non ha avuto, insomma, neanche il tempo di comprendere la frase che la donna aveva pronunciato.