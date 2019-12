Il Papa reagisce contro una donna che lo aveva strattonato | VIDEO

Dopo il Te Deum di ringraziamento del 31 dicembre, Papa Francesco si è reso protagonista di una scena che lo sta sottoponendo a critiche da ogni parte del mondo. Dopo la messa di ringraziamento dell’ultimo dell’anno, infatti, il Papa si è recato in piazza San Pietro per visitare il presepe posto al centro del sagrato del luogo simbolo della cristianità e si è concesso una passeggiata accostato alle transenne, a portata di pubblico.

Sorprende la sua reazione nei confronti di una donna che lo aveva afferrato in maniera energica, fino a strattonarlo. Il Papa, infatti, dopo l’iniziale momento di sorpresa, ha sottratto la sua mano dalla presa della donna, dandole un buffetto sulla stessa mano e rimproverandola per l’ardore che aveva messo nel cercare di toccarlo. I fotogrammi seguenti mostrano il Santo Padre particolarmente irritato e la fedele molto delusa per la reazione di Francesco.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter’s Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn’t let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019