Una lettera firmata da 100 studiosi, laici e religiosi, avverte Papa Francesco del rischio della «dannazione eterna» per essersi macchiato compiendo «atti sacrileghi». Nel documento di protesta si invita il Santo Padre a pentirsi il prima possibile.

Perché Papa Francesco rischia la «dannazione eterna»

LEGGI ANCHE> Il monito di Papa Francesco: «Se si è allergici alle contaminazioni si diventa una setta»

Il Santo Padre si sarebbe macchiato di «atti sacrileghi» che potrebbero costargli la dannazione eterna. È quanto scritto in una lettera di “protesta” firmata da cento «chierici, studiosi e intellettuali cattolici» che protestano e condannano «gli atti sacrileghi e superstiziosi commessi da Papa Francesco, il Successore di Pietro, durante il recente Sinodo sull’Amazzonia tenutosi a Roma». Nel testo della lettera, riportata in parte da Adkronos, vengono elencati gli atti di cui Papa Francesco dovrebbe pentirsi al più presto.

Molti degli atti condannati sono legati a quella che nella lettera viene descritta come «l’adorazione idolatrica della dea pagana Pachamama». Trattasi della statuetta sottratta da ignoti dalla chiesa di Santa Maria in Trasportina proprio durante il Sinodo sull’Amazzonia, e poi gettata nelle acque del fiume Tevere.

Tra gli “atti sacrileghi” figura però anche il discorso tenuto da Papa Francesco a proposito del ‘Documento sulla Fraternità Umana’ siglato dal Pontefice e dal Grande Imam della moschea di Al-Alzhar lo scorso 4 febbraio. In esso viene affermato che «il pluralismo e la diversità di religioni, colore, sesso, razza e linguaggio sono voluti da Dio nella Sua saggezza, attraverso la quale ha creato gli esseri umani. Questa saggezza divina è la fonte da cui discende il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi». Nella lettera però i firmatari evidenziano come «il coinvolgimento di Papa Francesco nelle cerimonie idolatriche» indichi che «egli intendeva dare a questa affermazione un senso eterodosso, il quale consente che l’adorazione pagana di idoli venga considerata un bene voluto da Dio in senso positivo». In più il Papa avrebbe dato una accezione positiva parlando della natura permissiva di Dio, intendendo che la tolleranza nei confronti dell’esistenza di diverse religioni non sia permessa così come viene permessa «l’esistenza del male in generale» ma con l’implicazione che « Dio permette l’esistenza di tante religioni perché sono buone», concetto che, secondo i firmatari, viola il primo comandamento, ovvero “Non avrai altro Dio al di fuori di me”.

«Con immenso dolore e profondo amore per la Cattedra di Pietro, – continua quindi la missiva di protesta- imploriamo Dio Onnipotente di risparmiare ai membri colpevoli della Sua Chiesa sulla terra, la punizione che meritano per questi terribili peccati. Chiediamo rispettosamente a Papa Francesco di pentirsi pubblicamente e senza ambiguità, di questi peccati oggettivamente gravi e di tutte le trasgressioni pubbliche che ha commesso contro Dio e la vera religione, e di riparare questi oltraggi». Invito al pentimento rivolto anche «a tutti i vescovi della Chiesa Cattolica» a cui viene richiesto «di rivolgere una correzione fraterna a Papa Francesco per questi scandali, e di ammonire i loro greggi che, in base a quanto affermato dall’insegnamento della fede Cattolica divinamente rivelato, se seguiranno l’attuale Papa nell’offesa contro il Primo Comandamento, rischiano la dannazione eterna».

(Credits immagine di copertina: ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI)