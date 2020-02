Con la psicosi da Coronavirus la popolazione, oltre a prendere d’assalto le farmacie per comprare igienizzanti e mascherine, cerca di evitare luoghi pubblici ed affollati. Se a Milano sono state date precise indicazioni sulla chiusura di scuole e manifestazioni pubbliche, a porsi qualche interrogativo sono gli istituti museali. Le dichiarazioni del direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze e delle scuderie del Quirinale di Roma. I Musei non si fanno spaventare dal Coronavirus, il direttore degli Uffizi: «Non creiamo allarmismi»

LEGGI ANCHE> Coronavirus, la conferenza stampa nelle Marche per chiudere scuole e università interrotta da Conte | VIDEO

«Noi non siamo virologi per cui ci atteniamo alle direttive del ministero della salute e delle autorità competenti». A parlare è Eike Dieter Schmidt, il direttore della Galleria degli Uffizi che evidenzia come «i visitatori del museo negli ultimi giorni non sono diminuiti e anche le prenotazioni per la mostra di Raffaello stanno procedendo» tanto che si sta raggiungendo il numero di 70mila. «Al momento non creiamo allarmismi» ha quindi aggiunto Eike Dieter Schmidt, che non si sbilancia nell’ipotizzare il possibile danno economica qualora anche Firenze venisse messa in quarantena per una settimana come Milano: «Non sono la persona preposta» ha infatti risposto, «dovrebbe rispondere il Ministero della Finanza». «Il vero danno non è il mancato biglietto di ingresso al museo – ha quindi sottolineato – ma tutto il resto con le varie attività commerciali».