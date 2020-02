Coronavirus, l’Oms sostiene che i contagi fuori dalla Cina sono (per ora) «solo la punta dell’iceberg»

Metafore che possono dare la misura di quel che accadendo fuori dalla Cina. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha parlato dei casi di contagio nel resto del Mondo – quindi non a Wuhan e nella regione dell’Hubei – definendoli come «la punta dell’iceberg». Secondo il medico, infatti, sono stati molti i casi di persone contagiate senza aver mai effettuato voli da o verso la Cina. Numeri che rendono la gestione della diffusione del Coronavirus molto difficoltosa.

«Ci sono stati alcuni casi riguardanti la diffusione del 2019nCoV su persone che non hanno mai viaggiato da e verso la Cina – scrive Tedros Adhanom Ghebreyesus sul proprio profilo Twitter -. L’individuazione di un numero limitato di casi può indicare una trasmissione più diffusa in altri Paesi; in sintesi, potremmo vedere solo la punta dell’iceberg».

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.

