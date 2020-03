Dalla Russia arriva la notizia della prima vittima del Covid-19

Anche la Russia piange la sua prima vittima del Covid-19. Si tratta di una 79enne, con gravi patologie pregresse, che si è spenta nella notte scorsa a Mosca. Il numero dei contagi da Coronavirus in Russia è fermo, secondo quanto indicato dalle fonti sanitarie, a quota 147 con 5 casi di guarigione. La donna è deceduta all’ospedale Svetlana Krasnova della capitale russa e, secondo quanto riportato dalle autorità, le persone con cui era entrata in contatto a quando era risultata positiva al tampone sono già stata poste in isolamento.

LEGGI ANCHE > Come la Russia sta creando confusione sul coronavirus con il solito giochino delle fake news

Le autorità hanno spiegato che il quadro clinico della prima vittima del Coronavirus in Russia era già compromesso da tempo. Si parla di una lunga serie di malattie croniche come diabete, ipertensione e arteriosclerosi che avevano resto la sua salute già instabile da molti anni. La 79enne, dopo il ricovero all’ospedale Svetlana Krasnova di Mosca, non è riuscita a salvarsi. La prima vittima del Coronavirus in Russia era ricoverata dal 13 marzo scorso, dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. In quel momento è stato effettuato su di lei il tampone che ha rilevato la sua positività al Covid-19. Poi, con il passare dei giorni, la situazione si è sempre più aggravata fino al decesso di mercoledì.

La prima vittima da Coronavirus in Russia e in Messico

E nello stesso giorno in cui arriva la notizia dalla Russia, anche il Messico deve fare i conti con la prima vittima. Si tratta di un paziente diabetico che aveva iniziato ad accusare i primi sintomi da Covid-19 la scorsa settimana. Come accaduto per la donna di Mosca, anche per il quadro medico del cittadino messicano si è rapidamente aggravato, fino al decesso della notte scorsa.

(foto di copertina: da Pixabay)