Le ultime 24 ore in Brasile: quasi 10mila nuovi contagi e oltre 600 morti

Gli Stati Uniti continuano a crescere nel numero di nuovi contagiati e vittime. La Gran Bretagna è stata costretta a estendere le misure di lockdown. In Brasile i numeri degli ultimi giorni mostrano una crescita esponenziale sia nel conto dei nuovi infettati sia in quello delle vittime. Sono tre esempi di Paesi che hanno temporeggiato nel prendere decisioni definitive sulla limitazione dei movimenti e degli spostamenti, così come sulla chiusura di molte attività. Ora, a distanza di settimane, il Sars-CoV-2 ha presentato il suo triste conto. La situazione più preoccupante è quella del Coronavirus in Brasile dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati numeri inquietanti.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal il ministero della Salute brasiliano, nelle ultime 24 ore il bilancio delle vittime Covid-19 è cresciuto di 610 unità, portando il totale dei decessi a quota 9146. Un dato preoccupante che si lega, a breve giro di posta, a quello sui nuovi contagiati: con i 9888 infettati nel corso dell’ultima giornata, il bilancio sale a quota 135.106.

Coronavirus in Brasile, i dati inquietanti delle ultime 24 ore

Numeri tragici di una pandemia che ha colpito tutto il Mondo e che ora sta presentando il conto anche a quei Paesi che – per uno motivo non ben definito – hanno visto i propri capi di Stato fare le spalle grosse all’inizio dell’emergenza. In particolare, per il Coronavirus in Brasile ricordiamo le battaglie dialettiche del Presidente Jair Bolsonaro che aveva fermamente respinto l’ipotesi della pericolosità di questo virus, celandosi dietro dichiarazioni che – al netto dei numeri attuali – erano improvvide e sprovvedute.

La situazione in Sudamerica

Ma non c’è solamente il Brasile. Sempre nelle ultime 24 ore, in America Latina si sono registrati altri 20mila contagi che, sommati a quelli verificati nei giorni precedenti, porta il totale a quota 320.229. Dietro al Paese guidato da Bolsonaro, la situazione più critica è in Perù dove si contano oltre 58mila infettati e 1600 vittime. Anche l’Ecuador, con oltre 30mila contagiati e circa 1600 decessi, sta pagando sulla propria pelle la virulenza del Coronavirus.

