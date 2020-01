Panico da Coronavirus, a Firenze un uomo insulta una coppia di cinesi: «Andate a tossire a casa vostra, sudici schifosi» | VIDEO

Anche in Italia è scattato il panico da Coronavirus

La paura del Coronavirus scatena episodi di razzismo anche in Italia. Dopo la coppia insultata a Venezia e il divieto di entrare in un bar vicino alla Fontana di Trevi a Roma a «tutti quelli che arrivano dalla Cina», una nuova forma di discriminazione accade a Firenze. Sui social network è diventato virale un video in cui un uomo insulta una coppia che passeggia lungo l’Arno.

Panico da Coronavirus, a Firenze un uomo insulta una coppia di cinesi: «Andate a tossire a casa vostra»

«Schifosi, sudici, andate a tossire a casa vostra». Sono queste le parole rivolte da un uomo con un forte accento toscano ad una coppia di cinesi che sta tranquillamente passeggiando a Firenze. Non contento l’uomo, che ha ripreso la sua “performance” con il telefonino, li insulta ulteriormente, bestemmiando e aggiungendo: «Ci infettate tutto, fate schifo, pezzi di merda». Loro continuano a camminare, forse ignari di ciò che gli viene detto o forse decisi a non dare attenzione al toscano. Il video è diventato in poco tempo virale sui social network, dove però molti toscani hanno preso le distanze da questo fenomeno di razzismo.

(Credits immagine e video di copertina: Twitter)