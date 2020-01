Il bar di Fontana di Trevi e il cartello «Non è permesso ai cinesi entrare qui»

Un bar caffetteria in via del Lavatore ha esposto un cartello a Roma

Un cartello in due lingue. In cinese e in inglese. Il contenuto del messaggio fa davvero venire i brividi. Un bar caffetteria nei pressi di Fontana di Trevi ha esposto questa mattina un cartello alla sua vetrina: «In seguito alle misure di sicurezza internazionali, ai turisti cinesi non è permesso entrare in questo esercizio commerciale. Ci scusiamo per l’inconveniente».

LEGGI ANCHE > Sputi e insulti per una coppia di turisti cinesi a Venezia: «C’entra il coronavirus»

Cartello contro cinesi in un bar a Fontana di Trevi

La fotografia del cartello sta già facendo il giro del web, grazie alla prontezza dell’agenzia Toiati che l’ha scattata per prima. Il bar è davvero a pochi passi da uno dei monumenti di Roma più apprezzati a livello internazionale. Si trova infatti in via del Lavatore, una delle strette strade del centro che arrivano in piazza della Fontana di Trevi.

Coronavirus, a Roma un bar vicino Fontana di Trevi vieta l’ingresso ai cinesi FOTO https://t.co/T6DyNBJTQk pic.twitter.com/BARDGiNjSv — Blitz quotidiano (@BlitzQuotidiano) January 31, 2020

Il cartello è stato scritto dopo la notizia della coppia di turisti cinesi che è stata portata allo Spallanzani e che ha contratto il coronavirus. I vigili urbani di Roma sono prontamente intervenuti, facendo rimuovere il cartello ai gestori del locale.

Lo si ribadisce: nessuna delle misure di sicurezza messe in atto (né lo stato d’emergenza dichiarato dal governo, né quello di emergenza globale dichiarato dall’Organizzazione mondiale della Sanità) prevede limitazioni d’accesso a turisti di nazionalità cinese all’interno di luoghi pubblici e di locali privati. Dunque, quanto scritto su quel cartello – oltre a essere offensivo – rappresentava una sorta di distorsione della realtà dei fatti.