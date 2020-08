La coppia di St. Louis che ha imbracciato il fucile contro i manifestanti BLM sarà alla convention di Trump

Ve li ricordate lui e lei? Lui: t-shirt rosa, sbottonata sul collo, occhiali e sguardo feroce. Lei: maglietta a righe orizzontali bianca e nera. Lui: fucile da assalto. Lei: pistola da minimo indispensabile. Erano marito e moglie di St. Louis che hanno fronteggiato in questo modo i manifestanti del Black Lives Matter che erano arrivati a ridosso della loro proprietà. Bene, questa coppia – le cui immagini hanno fatto il giro del mondo – sono stati scelti da Donald Trump e dal suo staff per partecipare alla convention repubblicana della prossima settimana.

Coppia St Louis che ha puntato le armi contro i manifestanti del BLM invitati a convention repubblicana

In questi giorni, infatti, sono in corso le due convention che ufficializzeranno le candidature alla presidenza degli Stati Uniti per le elezioni 2020. E se ieri è iniziata quella democratica, la prossima settimana sarà la volta di quella del GOP. Nel programma virtuale che caratterizzerà quest’ultima manifestazione, ci sarà spazio per un intervento di Mark e Patricia McCloskey.

I due erano diventati famosi proprio per il modo di fronteggiare i manifestanti neri che, in quei giorni, protestavano per la morte di George Floyd, ucciso a Minneapolis da quattro poliziotti. Entrambi erano stati accusati di uso improprio di arma da fuoco. Entrambi avevano infatti puntato l’arma in direzione dei manifestanti.

Evidentemente, la loro presenza è funzionale a Donald Trump per avere ancora più attrattiva nei confronti di quell’elettorato che chiede maggiore sicurezza nel territorio nazionale e che rivendica il diritto di difendersi attraverso l’utilizzo di armi. Non solo: il loro invito sembra marcare una precisa linea di confine nei confronti di coloro che si dimostrano solidali – e sono in tanti anche a destra – con le rivendicazioni degli afroamericani e con la richiesta del rispetto dei loro diritti costituzionali. Una scelta di campo, insomma.