Come sono andati i controlli sul traffico nel giorno di Pasqua

Previsti controlli a tappeto anche per Pasquetta

Ecco com'è andata in Italia e a Roma, secondo i dati del Viminale e della polizia municipale

Anche nella giornata di Pasqua ci sono stati diversi controlli in più

Posti di blocco in Italia, posti di blocco a Roma. Dopo le polemiche di sabato 11 aprile, con la storia delle code sulla Pontina che abbiamo provato a spiegarvi qui, ecco che arrivano i primi dati sui controlli effettuati nel giorno di Pasqua, sia a livello nazionale, sia a livello locale nell’area metropolitana di Roma, una di quelle zone considerate più a rischio spostamenti. Ebbene, anche per la giornata di ieri – soprattutto in coincidenza con la tradizione degli spostamenti pasquali, ormai rivoluzionata dall’emergenza coronavirus – i risultati dei controlli di Pasqua sono stati incoraggianti.

Controlli di Pasqua, come sono andati a Roma

Nella lente d’ingrandimento era finita Roma, dopo le segnalazioni di cui vi abbiamo parlato e che erano diventate virali nei giorni scorsi. Da questo punto di vista, anche per quanto riguarda la giornata del 12 aprile, il risultato delle sanzioni rispetto ai controlli effettuati può essere considerato statisticamente molto basso. La Polizia municipale di Roma Capitale, nella serata di ieri, ha divulgato un dato provvisorio relativo ai controlli effettuati e alle sanzioni che sono state emesse.

«Pasqua, controlli serrati – si legge in un tweet -: da ieri oltre 200 irregolarità accertate da parte delle pattuglie della Polizia Locale. L’allerta resterà alta anche nelle prossime ore».

Pasqua, controlli serrati: da ieri oltre 200 irregolarità accertate da parte delle pattuglie della Polizia Locale. L’allerta resterà alta anche nelle prossime ore pic.twitter.com/XMdldj75JH — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) April 12, 2020

Controlli di Pasqua, il report del Viminale per il week-end

Nel week-end di Pasqua, a livello nazionale, sono stati effettuati controlli su 582.425 persone e 183.696 attività. Il numero totale delle persone sanzionate è stato pari a 12.514, mentre le denunce per violazioni a vari livelli (falsa attestazione o violazione dell’obbligo di quarantena) sono state 157 su tutto il territorio nazionale. I titolari di esercizi commerciali sanzionati, invece, sono stati 179, le chiusure di attività 35.

