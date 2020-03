Conte risponde alla Meloni, che ha dato “uno schiaffo agli italiani”

Non finisce lo scontro tra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte che ha preso il via nella giornata di oggi. Dopo che ieri sera Salvini ha criticato i provvedimenti del governo per contenere il coronavirus in un’intervista a El Pais, principale quotidiano spagnolo, stamattina la stoccata a Conte è arrivata dalla leader di Fratelli d’Italia. «Conte è un criminale», così la Meloni ha definito il premier, precisando poi che ha assunto un «atteggiamento criminale» per via del fatto che ha denunciato le falle del sistema sanitario di Codogno che avrebbero favorito la propagazione del virus.

La risposta di Conte all’accusa della Meloni

La risposta a quanto dichiarato da Giorgia Meloni stamattina a L’aria che tira su La7 non è tardata ad arrivare. Conte ha dichiarato di essere «rimasto sorpreso da un’uscita sulla stampa internazionale di un esponente dell’opposizione – facendo riferimento a Salvini – e da un’uscita questa mattina di un altro esponente – riferendosi alla Meloni». Ciò che la leader di FdI ha detto, secondo il premier, «contrasta con il buon senso e rischia di danneggiare l’immagine di un Paese che vuole mostrarsi in questa fase tenace». Non uno schiaffo a lui in quanto «primo responsabile di governo» ma «uno schiaffo a tutti i cittadini».

Anche Di Maio ha commentato le affermazioni della Meloni

Non è mancata nemmeno la risposta di Luigi Di Maio che, in conferenza stampa al senato, ha sottolineato come «definire il premier criminale non è da patrioti» e che «non si può dirlo nel bel mezzo di un Cdm che stanzia 7,5 miliardi di euro». E non si risparmia una punta di ironia sottolineando come, con un simile atteggiamento, «non si dimostra così di essere legati alla sovranità dello Stato». La stoccata arriva anche per Salvini quando Di Maio afferma che «chiunque vada all’estero a sciacallare danneggia l’immagine dell’Italia».

