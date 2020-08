Ko Inter, la rete si divide su Conte ma lui semina dubbi sul futuro

Antonio Conte divide la rete. Pochi minuti dopo la fine della finale tra Siviglia e Inter, vinta 3-2 dagli andalusi tra emozioni e polemiche, sui social era già partito il processo al tecnico salentino con i tifosi divisi tra chi lo criticava per non aver sfruttato le sostituzioni e chi invece lo ringraziava per la stagione che ha visto i nerazzurri chiudere secondi in campionato a un punto dalla Juventus campione d’Italia e con una finale europea che mancava all’Inter da 10 anni. Reazioni e commenti che l’ex tecnico di Juventus, Siena e Chelsea non ha visto quando parlando nel post partita ha lanciato la bomba del “penseremo alla prossima stagione con o senza di me”.

LEGGI ANCHE > Juve eliminata, sui social la rabbia e delusione dei tifosi bianconeri

Conte divide i social e lancia la bomba

La sconfitta non era ancora ufficiale e già sui social i tifosi nerazzurri iniziavano a dividersi tra chi attaccava il tecnico, colpevole di non sfruttare tutte le sostituzioni a disposizione (“un problema che ha avuto tutto l’anno”) e di aver preferito Gagliardini (“un giocatore da Bologna”) a Eriksen, inserito poi troppo tardi. E chi invece, lodava il tecnico per una stagione ai massimi livelli che all’Inter mancava da tempo e che essendo la prima del tecnico sulla panchina nerazzurra potrebbe essere un’ottima base per un ciclo vincente.

Tra gli errori stagionali di #Conte una gestione disastrosa delle sostituzioni. Poche e quasi sempre ritardate. Con i 5 cambi e la raffica di impegni è un difetto non da poco, e soprattutto da risolvere. Complimenti al #Siviglia, vinta di mestiere.#SivigliaInter 3-2 — nonleggerlo (@nonleggerlo) August 21, 2020

Un’ipotesi quest’ultima che proprio Conte sembra far saltare con le frasi nel dopo gara in cui ammette che col club ci sono “idee diverse” e apre chiaramente a un futuro lontano dall’Inter perché “devo pensare anche alla famiglia”. Frasi che gelano i social e scatenano ulteriormente i tifosi, sempre più divisi tra chi già rimpiange il tecnico e chi invece spera che sia solo la rabbia e la delusione della sconfitta, anche se i temi sono gli stessi del recente sfogo alla fine del campionato.

Gli sfott ò

Immancabili anche gli sfotto dei tifosi delle altre squadre, che non si sono fatti attendere con juventini, romanisti e milanisti scatenati nel prendere in giro i nerazzurri per la sconfitta. E se c’è chi si chiede cosa possa provare Spalletti dopo la sconfitta e le parole di Conte, la serie di sfottò più popolare resta quella sul passato juventino di Conte che, secondo i maligni tifosi avversari, gli avrebbe assicurato la sconfitta in una finale europea. E proprio la Juventus è l’autrice, forse involontaria, dello sfottò più clamoroso all’Inter ma soprattutto a Conte, con il tweet di congratulazioni al Siviglia poco dopo la conclusione della partita.