Conte 2, il M5S compatto intorno a Di Maio e Salvini diserterà le consultazioni

Questa mattina Giuseppe Conte ha ricevuto l’incarico dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per formare un nuovo governo. Annunciando di voler formare un governo «all’insegna della novità», il premier incaricato ha avviato le consultazioni. E mentre il Movimento 5 Stelle si stringe compatto intorno al leader Luigi Di Maio, Matteo Salvini pensa di disertare l’incontro di domani.

Conte 2, il M5S compatto intorno a Di Maio

«Chi tocca il nostro capo politico attacca ciascuno di noi». Il Movimento 5 Stelle torna a definirsi «un monolite» stringendosi intorno alla leadership dell’ex vicepremier Luigi Di Maio. E sulle voci che parlavano di crisi interne e ribellioni, rispondono che ora sono più forti che mai. «Qualche volta ci siamo espressi a più voci – ha detto il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli– ma quello che è successo in questo mese di agosto ci ha ricompattato». Quello di Patuanelli sembrerebbe anche essere tra quelli che ambiscono ad una carica da ministro. «Leggo il mio nome tra quelli potenzialmente interessati da una poltrona – risponde Patuanelli – Io ho avuto una vita professionale che mi faceva guadagnare bene, quello che mi interessa è il contributo che ho dato in Parlamento, in commissione trasporti. Per il M5s questo è il tema fondamentale».

Avviate le consultazioni per il Conte 2, la presenza di Matteo Salvini in forse

Intanto Matteo Salvini, secondo quanto appreso e riportato da Adnkronos, non sarebbe intenzionato a presentarsi alla consultazione. L’appuntamento di Giuseppe Conte con la Lega è previsto per venerdì 30 agosto alle 10.30 alla Camera, ma il leader potrebbe non presentarsi. Ma non sarebbe il solo: voci vedrebbero come disertori anche i due capigruppo di Senato e Camera del Carroccio, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

( Credits immagine di copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI)