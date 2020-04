Palazzo Chigi chiarisce: «I congiunti sono anche i fidanzati stabili»

Manca ancora l’ufficialità che arriverà non appena la questione sarà pubblicata all’interno delle F.A.Q. sul sito del governo, ma fonti interne a Palazzo Chigi hanno riferito all’Ansa che in quel concetto di congiunti, il termine inserito nel dpcm del 26 aprile che ha dato il via libera a diverse interpretazioni, rientrano anche i fidanzati e gli affetti stabili. Dal prossimo 4 maggio, dunque, non sarà permessa solamente la visita anche ai parenti.

Come riporta un’agenzia Ansa: «A una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili“. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento».

I congiunti, il governo chiarisce

All’interno della sfera semantica dei congiunti, dunque, rientrano diverse categorie in base al livello non solo familiari, ma anche affettivo. Dai parenti e affini al coniuge, fino ad arrivare ai conviventi (con riferimento, probabile, a coppie rimaste distanti al momento del lockdown nonostante vivessero sotto lo stesso tempo), ma anche fidanzati stabili e affetti stabili. Gli ulteriori dubbi interpretativi, come sottolineato dall’Agenzia Ansa, dovrebbero essere risolti nelle prossime ore, nella sezione ‘domande frequenti’ sul sito del governo.

Il 4 maggio

Nelle ultime ore in molti si erano interrogati sulla sfera semantica attorno al termine congiunti. Erano state ritrovate anche sentenze, come quella della Cassazione, in cui il rapporto tra fidanzati era equiparato a quello con altri cosiddetti congiunti, riferendosi a cause civili e penali. Ora, con il chiarimento di Palazzo Chigi, tutto sembra avere una maggiore chiarezza in attesa dell’arrivo del fatidico 4 maggio in cui si potrà tornare a una parvenza di normalità. Ovviamente mascherata per tutelarsi e tutelare i propri affetti.