Come sta Alex Zanardi

Oggi ha compiuto 54 anni e, come ha sempre fatto nella sua vita, continua a lottare. A 91 giorni da quel terribile incidente patito nel corso della ‘Obiettivo Tricolore’ a bordo della sua handbike sulla stradale provinciale 146 (nel tratto che unisce Pienza e San Quirico d’Orcia), arrivano alcune notizie sulle condizioni Alex Zanardi. Il campione paralimpico, secondo quanto rivelato da AdnKronos, sta proseguendo nella sua riabilitazione all’Ospedale San Raffaele di Milano e sta reagendo ad alcuni stimoli visivi. La sua convalescenza sarà ancora lunga, ma le speranze perdono.

Nel giorno del suo compleanno numero 54, AdnKronos Salute ha rivelato come non ci siano stati festeggiamenti per il campione paralimpico. A causa dell’impennata di casi di Coronavirus in Lombardia (e in tutta Italia) si è preferito evitare troppi incontri con persone provenienti dall’esterno della struttura ospedaliera del San Raffaele di Milano, nosocomio in cui è stato ricoverato dallo scorso 24 luglio, a poco più di un mese da quell’incidente a bordo della handbike.

Condizioni Alex Zanardi in lento e costante miglioramento

Ma le condizioni Alex Zanardi sembrano essere in lento e costante miglioramento. Dopo i sei interventi – alcuni anche per la ricostruzione cranio-facciale dopo l’impatto con la pedana del tir – prosegue il suo lavoro (insieme a medici e personale specializzato) di riabilitazione. Al momento, secondo quanto riportato da AdnKronos, nel corso delle ultime settimane ha dato alcuni segni di interazione con gli occhi.

La terapia di riabilitazione

Il campione paralimpico viene quotidianamente sottoposto a stimoli audio-visivi testando le sue risposte a livello fisico e neurologico. E nell’ambito di questa terapia riabilitativa, vengono utilizzate anche le voci dei familiari che attendono – come tutti sui fan – notizie di una ripresa che, per il momento, è lenta ma costante.