Innanzitutto, la smentita sulle cifre. Secondo la Verità, infatti, le analisi dell’Antiriciclaggio sul compagno Rocco Casalino non riguarderebbero 150mila euro, ma 18mila euro, con gli stessi soldi che circolavano sempre. Poi, tutto il resto. Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha accettato di parlare con il Corriere della Sera di quanto reso noto a proposito del compagno (con cui tra le altre cose sta attraversando un periodo di crisi) José Carlos Alvarez Aguila. La Verità aveva parlato delle analisi dell’Antiriciclaggio su una cifra molto più alta di quella che in realtà dovrebbe essere. Attenzione che si giustifica anche per il delicato ruolo ricoperto da Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio.

Compagno Casalino e la vicenda del trading online

«José è stato vittima del trading online – ha detto Casalino -. Non sapevo quello che stava succedendo, non mi aveva mai detto di aver perso soldi, non ha mai puntato su titoli italiani o che abbiano a che fare con il mio lavoro».

Insomma, il compagno del portavoce del presidente del Consiglio ha peccato di ingenuità, inseguendo il desiderio del guadagno facile, a fronte di una esperienza lavorativa (nel settore della ristorazione giapponese) finita male e in seguito ad alcune spese – tra cui l’acquisto di un appartamento a Cuba per un valore massimo di 30mila euro – per la madre.

Un sito consigliava al compagno di Rocco Casalino dove investire, inizialmente gli aveva fornito un credito gratuito, poi – una volta esaurito questo credito – le operazioni in perdita, soprattutto legate a titoli petroliferi andati sotto zero. «Ho pensato anche al peggio dopo aver perso i miei soldi – ha confessato in chiusura -, ma adesso voglio imparare e ho acquistato un corso. Rocco non era assolutamente consapevole di quello che stava succedendo, vogliono soltanto infangarlo attaccando me».