Come aprire un account su Threads

Da anni, Giornalettismo parla di come molte della aziende che producono e sviluppano social network tendano a utilizzare un comportamento imitativo: guardano il mercato (non solo in termini di utenti-consumatori), analizzano i pro e i contro delle offerte create dalle aziende rivali, li fanno loro e danno vita a novità o piattaforme che si assomigliano tra loro. Ed è il caso – almeno per quel che riguarda le funzioni – del nuovo prodotto di casa Meta: Threads, il gemello – di fatto – di quel che era Twitter (che oggi si chiama X). Un social che consente, esattamente come la creatura ora nelle mani di Elon Musk, di scrivere messaggi testuali a mo’ di post e corredarli con foto, video, link e messaggi vocali. Nonostante queste somiglianze, da quando è arrivato anche in Italia, molti utenti hanno deciso di testare questo prodotto. In questo articolo, spiegheremo come aprire un account Threads.

Innanzitutto, occorre sottolineare un aspetto: Threads è legato a doppio filo a Instagram. Di fatto, l’accesso primario passa proprio da lì. Accedendo al social delle foto (anche se, in realtà, non è più “solamente” il social delle foto), dal 14 dicembre scorso anche in Italia è possibile cliccare sul tasto Threads e procedere con l’iscrizione. Per farlo, occorrerà avere a portata di mano le credenziali per accedere a Instagram.

Come aprire un account Threads, una guida rapida

Fatta questa doverosa premessa, entriamo nello specifico spiegando come aprire un account Threads. Partendo dalla versione app mobile. Accedendo all’app Instagram, basterà andare sul proprio profilo e premere sul menù a cascata (le tre linee in alto). Da lì, si aprirà il menu dove troverete (accompagnato dal simbolo, la @) la possibilità di accedere a Threads. Cliccando lì, infatti, si aprirà una finestra per procedere con il download dell’app sul proprio dispositivo mobile, con un rimando al proprio store digitale.

Dopo averla scaricata e installata, si può iniziare la rapida procedura di iscrizione. Verranno richieste le credenziali del proprio account Instagram e il gioco è fatto (qualora si fosse in possesso di più account IG, si potranno creare degli account separati anche su Threads. Da quel momento, sarà possibile entrare in contatto con le funzionalità di questa nuova piattaforma social. Partendo proprio dalla personalizzazione. Si può scegliere, per esempio, se importare foto profilo e descrizione (bio) dal proprio profilo Instagram, oppure sarà possibile scegliere una nuova immagine e una descrizione differente. Alla fine, si potrà iniziare a twittare. Pardon, postare. Esattamente come avviene oggi su X.

Ricapitolando

Ecco un piccolo resoconto, per punti, da utilizzare come guida per iniziare a interagire con gli altri utenti utilizzando Threads:

Scarica l’app Threads dall’App Store o dal Google Play Store (anche attraverso le impostazioni sul proprio profilo Instagram). Apri l’app e tocca “Continua con Instagram”. Inserisci le tue credenziali di Instagram. Tocca “Accedi”. Inserisci il tuo numero di telefono e tocca “Avanti”. Riceverai un codice di verifica sul tuo telefono. Inserisci il codice e tocca “Conferma”. Personalizza il tuo profilo Threads, aggiungendo una foto del profilo, una biografia e un nome utente.

Stesso discorso, all’incirca, per quel che riguarda la versione desktop. Solo che il tasto per accedere a Threads si trova nel menù laterale (barra laterale) e identificato con il simbolo @ (o all’indirizzo specifico).