Addio a Claudine Auger, la ‘Bond girl’ al fianco di Sean Connery in ‘Agente 007: Operazione Thunderball’

Si è spenta a Parigi due giorni fa (il 18 novembre) ma il suo decesso è stato comunicato solamente quest’oggi. Claudine Auger è morta a 78 anni nella sua casa di Parigi. L’attrice e modella è stata protagonista del film cult Operazione Thunderball, il quarto capitolo della lunga saga dell’agente 007. In quell’occasione, era il 1965, lavorò al fianco di Sean Connery con il ruolo della Bond girl Dominique ‘Domino’ Derval.

Bond girl e non solo. La sua carriera iniziò tra le passerelle della moda francese. La sua figura, la sua bellezza e la sua abilità nel recitare vennero ben presto notate anche dal mondo del cinema. La sua consacrazione, come detto, arrivò nel 1965 quando venne scelta per interpretare Dominique ‘Domino’ Derval al fianco di Sean Connery nel quarto capitolo della saga dell’agente 007, diretto dal regista Terence Young. E la scelta fu a sorpresa e non si limitò, fortunatamente, solo all’aspetto fisico della modella.

Addio a Claudine Auger, la prima Bond Girl francese

Secondo il romanzo di Ian Fleming su Operazione Thunderball, infatti, il ruolo della Bond Girl nel quarto capitolo della saga era destinato a un’attrice italiana, perché il personaggio al fianco dell’agente 007 doveva rispettare precisi canoni italici (e non solo fisici) e rispondere al nome originario di Dominetta Palazzi. Ma il provino di Claudine Auger impressionò tutti quanti e, allora, si decise di modificare il copione originale, ‘parlando’ francese.

L’esperienza nel cinema italiano tra i grandi nomi

Dopo l’esperienza al fianco di Sean Connery, Claudine Auger continuò a recitare, ma per pellicole (italiane, francesi e spagnole) in cui interpretava personaggi ‘piccanti’. Soprattutto nel nostro Paese, collaborando con registi del calibro di Ettore Scola, Dino Risi e Marco Caiano (tra i tanti). Ma nel cuore di tutti resterà come la prima Bond Girl francese.