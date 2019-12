È morta Marie Fredriksson, la cantante dei Roxette

Lutto nel mondo della musica. Marie Fredriksson, la voce del duo svedese dei Roxette, è morta nella giornata del 9 dicembre 2019. La notizia è stata rilanciata soltanto nelle ultime ore da tutte le principali agenzie specializzate. La battaglia di Marie Fredriksson è durata 17 anni: la cantante combatteva contro un tumore al cervello, annunciato ai fan nel 2002. La notizia fu davvero sconvolgente per la sua fanbase, anche perché i medici le avevano dato soltanto un anno di vita.

Addio a Marie Fredriksson, cantante Roxette

I Roxette sono stati un duo che ebbe successo soprattutto negli anni Ottanta e Novanta: tra i loro successi, anche It Must Have Been Love, colonna sonora di Pretty Woman, e Joyride, Listen To Your Heart e The Look.

Per Gessle, il suo compagno nel duo, ha reso omaggio a Marie, affermando su Twitter: «Il tempo corre in fretta. Non è passato tanto tempo da quando abbiamo trascorso notti e giorni a inseguire il nostro sogno. Tutto il mio amore per te e la tua famiglia. Le cose non saranno mai più le stesse».

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

