La classifica provvisoria del Festival di Sanremo prima della finale

La classifica provvisoria che è stata letta all’inizio della finale di Sanremo 2020 tiene conto delle esibizioni che sono state fatte dai cantanti in gara fino a questo momento, compresa la serata dei duetti. A guidare la classifica provvisoria c’è Diodato, sul podio Francesco Gabbani e le Vibrazioni, ma i Pinguini Tattici Nucleari e Piero Pelù incalzano da molto vicino. Ecco la classifica che è stata letta da Amadeus.

Sanremo 2020, la classifica provvisoria prima della finale

Diodato

Francesco Gabbani

Le Vibrazioni

Pinguini Tattici Nucleari

Piero Pelù

Tosca

Elodie

Irene Grandi

Rancore

Anastasio

Achille Lauro

Raphael Galiazzi

Levante

Paolo Jannacci

Marco Masini

Rita Pavone

Michele Zarrillo

Alberto Urso

Giordana Angi

Enrico Nigiotti

Elettra Lamborghini

Riki

Junior Cally

Classifica provvisoria di Sanremo 2020, come funziona il telefoto

Sanremo ha anche divulgato i codici per il televoto da casa (massimo cinque preferenze per utenza telefonica). Questa sera, il giudizio delle persone da casa può essere determinante per la costruzione della classifica finale di Sanremo 2020. Ovviamente, i cantanti in gara sono 23, vista l’esclusione della coppia Bugo e Morgan.

Il codice del televoto è basato sull’ordine di esibizione e non sull’ordine della classifica provvisoria. Il primo a esibirsi è stato Michele Zarrillo e avrà il codice 01, la seconda è stata Elodie e avrà il codice 02. E così via.