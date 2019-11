Salvini contro i cinghiali: «Bisogna abbattere quello che la natura vuole che torni nei propri spazi»

Da alcuni anni i cinghiali sono arrivati anche in città. Spesso e volentieri si trovano per le strade (specialmente di notte) in giro alla ricerca di cibo. In alcuni casi, come raccontano le cronache, si ritrovano a essere protagonisti di incidenti – a volte anche mortali – che hanno fatto scattare l’emergenza per via della loro proliferazione in zone poco adatte alla loro sopravvivenza. Su questo tema, oggi, è intervenuto anche l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha sollecitato un intervento da parte dei cacciatori.

«Tra un po’ i cinghiali ci entrano in camera da letto. Bisogna abbattere quello che la natura vuole che torni dai propri spazi. La campagne e le città vanno gestite e non da qualche ambientalista da salotto – ha detto Matteo Salvini intervenendo sul palco della manifestazione di Coldiretti contro i cinghiali in piazza Montecitorio -. A me piace il cinghialotto, ma solo con un numero ridotto si può convivere».

Salvini invita i cacciatori ad abbattere i cinghiali

Piacciono i cinghiali, dunque, ma solo in misura limitata. Secondo il leader della Lega, dunque, la politica dovrebbe lasciar liberi i cacciatori di abbattere questi animali per consentire una più sana convivenza e nei luoghi più opportuni. Habitat che, come ovvio per loro natura, non possono essere le strade della loro città. Resta comunque il dubbio sulla necessità di provvedere a un piano di abbattimento.

L’equilibrio della natura che sa di catena alimentare

«La natura ha bisogno di un equilibrio e questo equilibrio va ripristinato, nessuno di noi ma è cattivo, ma mi sembra un diritto difendere le proprie bestie e i propri raccolti – ha proseguito il leader della Lega in piazza – . Quindi ‘uniti, uniti’, ma solo se facciamo le cose. Occorre un piano di abbattimento dei cinghiali che ormai ci entrano dentro casa: il resto sono solo chiacchiere da salotto».

(foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI + ANSA/LAURA MANZINI)