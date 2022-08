I cinesi si lamentano sui social del loro governo

Non capita spesso che i cinesi comuni dicano pubblicamente di essere delusi dal loro governo. Che si vergognano del loro governo. Che vogliono rinunciare alla loro appartenenza al Partito Comunista. E che pensano che l’Esercito popolare di liberazione sia uno spreco di denaro dei contribuenti. È ancora più raro che commenti così arrabbiati provengano dal tipo di nazionalisti che di solito sostengono qualunque cosa i loro leader richiedano loro. È quanto si legge in un articolo del New York Times.



LEGGI ANCHE –> Eurodeputati destra chiedono esame Ue su dati TikTok in Cina

Molti cinesi hanno applaudito la dura retorica delle personalità del governo, dell’esercito e dei media che stavano tentando di contrastare la visita della presidente Nancy Pelosi a Taiwan. Poi, mentre l’aereo della signora Pelosi stava atterrando a Taiwan nella tarda notte di martedì, alcuni utenti dei social media hanno commentato quanto fossero delusi dalla risposta debole di Pechino. Nessuna azione militare nello Stretto di Taiwan, come si sentivano indotti ad aspettarsi. Nessun abbattimento, nessun attacco missilistico, nessun jet da combattimento che vola vicino all’aereo della signora Pelosi. Solo alcune denunce e annunci di esercitazioni militari. Molte persone si sono lamentate di essersi sentite deluse e di aver mentito dal governo. “Non dare spettacolo di potenza se non hai la potenza”, ha scritto un utente di Weibo con la maniglia @shanshanmeiyoulaichi2hao poco dopo l’atterraggio del volo. “Che perdita di faccia!” L’utente ha continuato dicendo che il governo non meritava le persone che avevano aspettato per ore per testimoniare come si potesse fare la storia. “Una grande nazione. Che ironia!” Le forti emozioni online hanno mostrato la complessità dell’opinione pubblica che Pechino dovrà gestire se deciderà di invadere Taiwan. E hanno dimostrato come il nazionalismo sia un’arma a doppio taglio che può essere facilmente rivoltata contro il governo. Alcuni commenti contro la guerra che sono riusciti a sfuggire alla censura, anche se solo per un momento, hanno aperto una finestra sull’impatto psicologico della guerra ucraina sull’opinione pubblica cinese. Alcuni utenti hanno paragonato l’Esercito popolare di liberazione alla squadra di calcio maschile cinese, zimbello del Paese perché si è qualificata ai Mondiali solo una volta. Hanno deriso l’annuncio che il P.L.A. condurrebbe esercitazioni militari vicino a Taiwan. “Risparmia un po’ di benzina”, ha detto un utente di WeChat. “Ora è molto costoso”, ha risposto un altro. Su WeChat, la sezione dei commenti per un breve video su un’esercitazione militare è diventata una bacheca dove le persone insoddisfatte si lamentano. Tra migliaia di commenti, alcuni membri del Partito Comunista hanno detto che vorrebbero smettere per la vergogna. Un veterano militare ha detto che probabilmente non avrebbe mai più menzionato la sua esperienza nell’esercito. “Troppo arrabbiato per addormentarsi”, ha commentato un utente con l’handle @xiongai.



[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]