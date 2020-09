Ciclismo, Filippo Ganna vince il titolo mondiale nella cronometro

Filippo Ganna ha conquistato il titolo mondiale nella cronometro su strada di ciclismo disputata a Imola. Il piemontese è il primo azzurro a trionfare in questa prova iridata, che si disputò per la prima volta nel 1994 a Catania. Di 35’54″10 il tempo di Ganna, alla media di 53 km/h.

L’oro di Filippo Ganna a Imola entra di diritto nella storia del ciclismo: per la prima volta un azzurro ha conquistato infatti il titolo mondiale a cronometro. Avanti fin dal primo intermedio, il 24enne corridore di Verbania – che arriva dalla pista – ha preceduto di 26″ il belga Wout Van Aert. Bronzo allo svizzero Stefan Kung, terzo a 29″. Niente storico tris per l’australiano Rohan Dennis, quinto con un ritardo di 40″. Quattordicesimo l’altro azzurro Edoardo Affini a 1’32” Ganna, corridore del team Ineos, aveva vinto la medaglia di bronzo un anno fa ai Mondiali nello Yorkshire. Nella storia, l’Italia nella crono ha conquistato anche due argenti, nel 1994 con Andrea Chiurato e nel 2015 con Andrea Malori.

«Era un sogno per me, sono molto contento. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi tempi ho cercato di tenere lontana da me la pressione: sono abituato a vincere titoli mondiali su pista, questo voglio festeggiarlo con la mia famiglia”. È quanto ha detto a fine corsa, nell’intervista di rito, il neocampione del mondo a cronometro Filippo Ganna, primo azzurro a conquistare il titolo iridato nella storia della prova ciclistica.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA EUROSPORT]