Nuzzi a Elsa Fornero: «Lei sa chi è Cicciogamer?» | VIDEO

Quando il dibattito politico – inteso anche come confronto tra il mondo del giornalismo e quello delle istituzioni – prende come esempio il nome di personaggi famosi solamente sul web vuol dire che si è arrivati alla frutta. Anzi, questa macedonia è al limite del marciume. Ed ecco che ieri sera, a Di Martedì, nel dibattito a distanza tra l’omnipresente Elsa Fornero e il giornalista Gianluigi Nuzzi (famoso per le sue inchieste sul Vaticano e per la sua trasmissione Quarto Grado, su Rete4) iniziano a parlare di Cicciogamer.

Prima di spiegare come sia venuto fuori questo nome in un dibattito sul linguaggio della politica e del confronto con i giovani, dobbiamo spiegare chi è questo Cicciogamer. Si tratta di uno Youtuber che sul social network dei video usa proprio il nickname Cicciogamer89. In realtà il suo vero nome è Mirko Alessandrini, un 30enne di Roma con la passione per i videogiochi. E di questo suo hobby ne ha fatto quasi una professione con il suo canale Youtube che sfiora i tre milioni di iscritti.

Cicciogamer è l’emblema dei giovani secondo Nuzzi

Insomma, una sorta di influencer sui videogiochi che in Italia è seguito da tantissimi, giovani e meno giovani, che guardano ogni giorno i suoi video su Youtube. E secondo Gianluigi Nuzzi, Elsa Fornero dovrebbe conoscere proprio quel Cicciogamer prima di poter dire di essere capace di parlare ai ragazzi.

Lo Youtuber dei videogiochi

La citazione fatta da Nuzzi in diretta, ovviamente a mo’ di provocazione ironica nei confronti di Elsa Fornero, ha lasciato spiazzati anche gli altri in studio che, probabilmente, non sapevano chi fosse questo Cicciogamer. Oggi, il buon Mirko Alessandrini potrà dire di esser entrato a far parte del dibattito politico italiano. Ma senza esserne troppo fiero.

