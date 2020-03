Il coronavirus ha creato diversi problemi alle reti, televisive costrette spesso a ricorrere alle repliche dei programmi di maggior successo e l’ultimo in ordine di tempo è Ciao Darwin. Lo show ideato e condotto da Paolo Bonolis andrà in onda con delle repliche a partire dal prossimo 21 marzo, andando così a sfidare il meglio di Viva Raiplay di Fiorello sempre in replica.

La scelta di Canale 5 di riproporre la replica di un programma era quasi obbligata, visto che è terminato C’è posta per te ed era rischioso riposizionare Amici di Maria De Filippi al sabato dopo averlo spostato al venerdì per questa edizione con un discreto riscontro da parte del pubblico. Ecco dunque la soluzione: riproporre contro il varietà di Fiorello il quiz show Ciao Darwin, che in ogni edizione fa registrare sempre ascolti molto importanti.

La scelta rientra nell’ottica di mantenere vivo l’intrattenimento per il pubblico a casa, nonostante l’emergenza coronavirus abbia portato il Biscione a garantire 7 prime serate a settimane dedicate all’informazione con un raddoppio per il Live di Barbara D’Urso. La mancanza di nuovi programmi è molto triste, ma la possibilità di rivedere show come quelli di Bonolis e Fiorello certifica come ci sia ancora qualcuno di fare televisione ad alti livelli coinvolgendo il pubblico ed è sicuramente un attestato di stima per due fuoriclasse del nostro piccolo schermo. Chi vincerà la sfida delle repliche?