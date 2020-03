Mediaset rivoluziona ancora la sua informazione e lo fa per garantire un’informazione sempre aggiornata sull’emergenza Coronavirus, rafforzando la propria offerta giornalistica in prime time a partire dal raddoppio di Live – Non è la D’Urso condotto da Barbara D’Urso, che ieri ha avuto ospite a Pomeriggio Cinque Virginia Raggi. Da domenica 22 marzo dunque sette prime serate su sette di attualità in diretta.

Oltre al doppio appuntamento su Canale 5 con Live – Non è la D’Urso, in onda sia la domenica sia il martedì, sono confermati i programmi di Retequattro con la variazione di Fuori dal coro che passa al mercoledì e di Stasera Italia Speciale in onda il lunedì in attesa del rientro di Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Sette prime serate in diretta che assicurano ai telespettatori un’informazione approfondita e completa grazie a uno sforzo giornalistico e produttivo straordinario.

Live – Non è la D’Urso ma non solo, tutti i programmi