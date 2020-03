La Raggi manda a casa la gente dai parchi di Roma in diretta da Barbara D’Urso | VIDEO

Virginia Raggi è andata in giro per i parchi di Roma a chiedere alla gente di andare a casa

Virginia Raggi ha deciso di recarsi in prima persona in giro per Roma intimando agli abitanti di rimanere a casa. Per rendere il messaggio più efficace la sindaca ha deciso di farlo in diretta a Pomeriggio 5, entrando così negli studi vuoti di Barbara D’Urso e raggiungendo l’ampio target che segue i programmi della conduttrice. Nel video si vede la sindaca della città capitolina che spiega alle persone perché è necessario stare a casa, promettendo grandi festeggiamenti una volta che l’allarme sarà rientrato.

La Raggi a Pomeriggio 5 in diretta da Roma

La #Raggi in diretta dalla #durso che manda a casa la gente. (E uno dietro che fa gli esercizi tipo Rocky. E poi scappa. vabé).#STATEACASA pic.twitter.com/oXi3XfeJZ8 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) March 18, 2020

Tutti a casa. Questo il messaggio che Virginia Raggi ha scelto di dare in diretta dal salotto pomeridiano di Barbara D’Urso. La prima cittadina di Roma ha scelto di farsi seguire dalle telecamere di Pomeriggio 5 mentre, in un parco di Roma, parla direttamente ai cittadini intimando loro di restare a casa. L’appello è rivolto soprattutto a chi sceglie di allenarsi e andare a correre nei parchi della città, che sono stati chiusi tramite un’ordinanza della sindaca stessa datata 13 marzo. Non in tutte le aree verdi è possibile limitare l’accesso – quando in assenza di recinzioni e confini definiti da cancelli – ed è proprio in uno di questi parchi che la Raggi è andata in prima persona.

«Quando tutto sarà passato organizzeremo dei festeggiamenti»

Virginia Raggi si presenta a volto scoperto, senza mascherina, e fa presente agli interlocutori nel parco che non è il momento di mollare. «Organizzeremo dei festeggiamenti, faremo di tutto, nel momento in cui saremo usciti da questa spirale», afferma. «Lo so che è difficile, lo sappiamo tutti, ma non possiamo mollare proprio in questo momento». La Raggi e la sua collaboratrice, tra le espressioni di totale approvazione della D’Urso in studio, si recano anche da un altro cittadino che sta facendo attività fisica per comunicare anche a lui il messaggio.

(Immagine copertina dalla diretta di Pomeriggio 5)