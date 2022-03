L’aggiornamento di Chrome che risolve ben 28 vulnerabilità (alcune anche gravi)

Il rilascio dell’aggiornamento Chrome 100 è fondamentale e necessario per chi lo utilizzi come motore di ricerca. Non soltanto per le performance dell’applicazione che saranno sicuramente migliori e che risolveranno anche alcuni problemi di usabilità, quanto per il fatto che il nuovo aggiornamento andrà a fixare ben 28 vulnerabilità, alcune di queste anche molto serie. L’aggiornamento di Chrome 100 è disponibile per Windows, Mac e Linux.

LEGGI ANCHE > Google afferma di aver sventato attacchi hacker dalla Corea del Nord all’inizio del 2022

Chrome 100, l’aggiornamento che risolve ben 28 vulnerabilità

L’annuncio è stato fatto sul blog ufficiale di Chrome e all’interno di questo statement sono riportate tutte le vulnerabilità che l’app e il browser hanno dovuto fronteggiare in questi ultimi mesi. In tempi in cui la sicurezza informatica dovrebbe essere il nostro pane quotidiano e dovrebbero far alzare le nostre “difese immunitarie”, avere cura di aggiornare l’app del motore di ricerca di cui più spesso – in Italia Chrome è il primo motore di ricerca utilizzato, con uno share del 66,72% al di sopra della media mondiale di impiego – ci serviamo.

Le vulnerabilità sono state sistemate grazie anche al supporto di ricercatori esterni, che hanno collaborato con il team di Google. Avere un browser sicuro e perfettamente funzionale, infatti, serve a proteggere i dati di navigazione e delle ricerche, difendendosi da intrusioni dall’esterno.