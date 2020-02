Christian De Sica durante la presentazione de “La mia banda suona il pop“ ha rilasciato anche delle dichiarazioni su “Tolo Tolo”, ultimo film di Checco Zalone arrivato nelle sale italiane il 1 gennaio 2020. Nonostante un box-office incredibile, 46 milioni di euro, il film ha diviso molto per via della tematica dei migranti ed ha fatto registrare un grosso passo indietro per Checco Zalone rispetto a Quo Vado?. Proprio ieri Christian De Sica ha confermato le sensazioni del pubblico, attaccando letteralmente il comico pugliese e dicendo come il suo “La mia banda suona il pop” sia una commedia più divertente:

“Ho visto Checco Zalone di recente trovandolo davvero carino ma non ho riso mai, gli stessi Aldo, Giovanni e Giacomo hanno fatto un melò e non un film comico. Muccino l’ho visto ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia davvero ridere”.

Pubblicità quella di Christian De Sica? Non lo sappiamo, sta di certo però che il fenomeno Checco Zalone sembra essersi affievolito e non riceve riconoscimenti in termini di apporto al cinema italiano. Durante la conferenza stampa dei David di Donatello la presidente Piera De Tassi ha infatti dichiarato: “Zalone? La ripresa già c’è stata nel 2019 prima di Tolo Tolo, non è merito suo”. Sembra come che il cinema, dopo aver lodato in modo netto negli scorsi anni Checco Zalone ora gli stia voltando le spalle quasi dopo aver compreso come il suo ciclone sia passato. Riuscirà a riprendersi con i prossimi film?

Intanto fa sorridere parlare di crisi per un film che ha fatto un incasso come quello prodotto da Pietro Valsecchi, che è comunque molto soddisfatto visto che il budget dichiarato è stato intorno ai 20 milioni. Forse non farà ridere Christian De Sica e molti italiani, ma Checco Zalone sa sempre come far sorridere gli affari.