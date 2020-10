Il Comune di Chiavari vieta «dolcetto o scherzetto» per frenare la diffusione del virus

Halloween sarà vietato a Chiavari quest’anno. Il comune ligure ha deciso di frenare la diffusione del Covid vietando tutte le celebrazioni tipiche di Halloween a partire dal porta a porta di bambini e ragazzini per chiedere «dolcetto o scherzetto». La più famosa delle pratiche legate alla festa statunitense, il «trick or treat», è stato ufficialmente fermato quindi dopodomani i ragazzini e i bambini della città – o meglio i loro genitori – potrebbero ricevere una multa.

Halloween vietato a Chiavari

Il Comune di Chiavari ha emesso un’ordinanza per impedire a tutti di fare «dolcetto o scherzetto» sabato 31 ottobre, in occasione di Halloween. Niente dolcetti e niente regali per i ragazzi, come disposto da Marco Di Capua. Sul suo profilo Facebook il sindaco ha pubblicato l’ordinanza – che vale per il 31 e il 1° dicembre – e l’ha riassunta in punti. Vietata qualsiasi «manifestazione o iniziativa riconducibile all’evento festa c.d. di “Halloween”» e «festeggiamenti pubblici e privati riconducibili».

Multa da 400 a 1000 euro per chi infrange le disposizioni

L’ordinanza viera anche di «accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali secondo le usanze c.d. di “Halloween”» e agli operatori commerciali di «porre a disposizione del pubblico caramelle dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa c.d. di “Halloween”». Il provvedimento è stato presso in intesa con i sindaci di Sestri Levante e Lavagna. Tutti coloro che infrangeranno le disposizioni saranno passibili di multe che vanno «dai 400 ai 1000 euro». Vietare Halloween – e tutte le tradizioni importate dagli Usa che derivano dai festeggiamenti – servirà ed evitare il propagarsi incontrollato del virus.