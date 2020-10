Attenzione: Salvini ha cambiato di nuovo idea sul lockdown

Ci risiamo. Nel giro di poche ore, Matteo Salvini cambia idea sul lockdown. Questa mattina, in un’intervista radiofonica, il leader della Lega aveva detto di esser pronto a non opporsi all’ipotesi di una chiusura generalizzata delle attività se ce ne sarà la necessità. Insomma, una mossa cha apre alla collaborazione affinché si arrivi a una sintesi anche con le opposizioni sulle misure da prendere qualora non si riuscisse a frenare la curva dei contagi. Poi il colpo di scena: nel giro di poche ore, il cambio di idea annunciato prima del suo intervento in aula al Senato.

«Chiusura totale? Sarebbe un disastro, non tanto per Conte (cosa ha fatto per sei mesi?) ma soprattutto per gli Italiani. Bisogna lavorare per evitarlo, a ogni costo, tra le altre cose con cure e tamponi a casa», ha scritto Matteo Salvini sul suo profilo Twitter (ma anche su Facebook e Twitter) annunciando il suo intervento in aula al Senato dopo l’informativa di Giuseppe Conte.

Salvini cambia idea sul lockdown nel giro di poche ore

Eppure stamattina il leader della Lega, in diretta su Rai Radio 1, aveva detto: «Se c’è la necessità di chiudere si fa, la vita prima di tutto poi mi auguro che non ci sia un lockdown nazionale». Insomma, una posizione diametralmente opposta rispetto a quella dichiarata – poche ore dopo – dallo stesso Matteo Salvini. Con buona pace di tutti.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Matteo Salvini)