Le vacanze greche di Chiara Nasti e il misterioso calciatore al suo fianco | VIDEO

La blogger Chiara Nasti è volata in Grecia, a Mykonos , per le sue prime vacanze di questa estate . In compagnia della bella Chiara è apparso un calciatore, che non è il bomber Nicolo Zaniolo (flirt – fake news), che milita nel campionato tedesco.

Il suo nome è Niklas Dorsch, centrocampista tedesco che milita nell’Heidenheim, squadra che milita nella Bundesliga 2 e che quest’anno ha sfiorato la promozione perdendo lo spareggio contro il Werder Brema.

Chiara Nasti e il misterioso calciatore tedesco

I due hanno dormito insieme con altri amici in una lussuosa villa. Nuovo amore per la Nasti? I video social li mostrano nella stessa piscina e, la sera, vicini a una festa. Che sia nato un nuovo amore.

