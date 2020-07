Chi è Susan e perché oggi se ne parla anche in Italia

Nessuno vuole diventare come Susan: occhi arrossati, obesità, schiena ingobbita, calvizie incipiente e tante rughe. Da questa mattina, anche in Italia, si parla tanto di questa figura computerizzata realizzata da DirectApply che ha provato a immaginare le condizioni fisiche – su quelle mentali occorreranno altri studi meno estetici – di un lavoratore dopo un quarto di secolo in smartworking. Ma Chi è Susan? È l’emblema, grafico – anche se sembra trattarsi di una previsione apocalittica – di come potremmo diventare continuando a lavorare da casa.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che gli artigiani vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono i dipendenti pubblici in smartworking

Lo studio è stato condotto dalla piattaforma DirectApply che, dopo un lavoro di confronto tra esperti di psicologia e di fitness. Mostra gli effetti di un lavoro da remoto lungo 25 anni sul corpo di una donna (ma sarebbe lo stesso anche su un uomo). Effetti fisici come gli occhi arrossati, l’obesità, la calvizie, le rughe e tutto quel che diventa anti-estetico. Perché lo smartworking, che al momento sembra essere molto apprezzato per la sua praticità, potrebbe avere effetti nefasti sulla salute.

Oltre al chi è Susan, questo approfondimento di DirectApply mostra effetti devastanti sulla salute dei lavoratori. E non è una vicenda nuova. Fin dall’inizio dello smartworking – diventato mantra per via del lockdown e l’emergenza sanitaria – alcuni esperti hanno espresso perplessità sulla lunga durata. Con il lavoro da remoto, infatti, si può operare con maggiore comodità, ma si annullano quei tempi – anche lo stesso trasferimento tra casa e ufficio – che aiutano il nostro cervello, anche se spesso pensiamo di essere più stressati dalle code in strada o dai mezzi pubblici affollati.

Love it or hate it, working from home is the new norm. Our latest campaign with @DirectlyApply depicts the future of the remote worker in 25 years 👩‍💻

Making her debut on Fox News, she’s now surfing through international press! Go Susie💃https://t.co/ZfX28QBvVv

— Sarah Fleming (@sarahhflemingpr) July 3, 2020