Salvini dice che gli artigiani vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono i dipendenti pubblici in smartworking

Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto un intervento in Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Madama, in vista del Consiglio europeo dei prossimi giorni. Il leader della Lega, ovviamente, ha criticato l’impostazione che il governo italiano ha dato al dialogo con l’Unione Europea. Ma nell’intervento Salvini sono stati toccati anche altri temi, come quello della scuola, della tassazione e dello stato d’emergenza che riguarda i cittadini italiani.

Intervento Salvini al Senato sullo smartworking

In modo particolare, il leader del Carroccio si è concentrato sullo smartworking che, in seguito a quanto affermato dal presidente del Consiglio per evitare una diffusione eccessiva di contagi, è stato esteso per i dipendenti pubblici fino al 31 dicembre 2020. Matteo Salvini non sembra essere particolarmente d’accordo con questa decisione, allineandosi in questo modo – in maniera insospettabile – sulla posizione del sindaco di Milano Beppe Sala.

«Avete prorogato lo smartworking fino al 31 dicembre – ha detto Matteo Salvini rivolgendosi ai banchi della presidenza -, ma andatelo a dire all’artigiano che con 40 di febbre deve andare a lavorare per portare a casa i suoi guadagni, mentre il dipendente pubblico può continuare a lavorare da casa».

Ancora una volta, insomma, lo smartworking viene visto non come l’occasione di modernizzare il sistema produttivo in maniera più ecologica, più sostenibile e più efficiente, ma semplicemente come un modo per non far nulla e non adempiere alle proprie mansioni. Una diatriba di cui, onestamente, l’Italia non sente affatto il bisogno in questo momento storico.

Intervento Salvini, non può mancare la stoccata su Autostrade

Matteo Salvini, in apertura del suo intervento, non ha fatto mancare la stoccata sulla questione Autostrade, dopo l’accordo tra governo e Aspi che ha evitato la revoca delle concessioni. Il leader della Lega, consultando i titoli di borsa sul suo cellulare, ha mostrato come nella giornata di oggi la società Atlantia abbia aumentato il valore delle proprie azioni del 24% (nei giorni scorsi, il valore era sceso anche del 17%), facendo questa affermazione: «Non so chi è stato, ma oggi qualcuno ci ha guadagnato. I consigli dei ministri che affrontano questioni di borsa – ha proseguito Salvini – muovono l’economia vera, tanti soldi».