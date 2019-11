Niente Chef Rubio su Raidue, l’azienda: «Questioni di opportunità»

Chef Rubio sarebbe dovuto essere tra i protagonisti della puntata di Raidue del format #Ragazzicontro. La trasmissione andrà in onda questa sera, 13 novembre, a partire dalle 23.30. Tuttavia, non conterrà alcun contenuto riguardante Chef Rubio, che era intervenuto per parlare con Daniele Piervincenzi e con alcuni ragazzi protagonisti della trasmissione di tematiche relative al bullismo e al cyberbullismo.

LEGGI ANCHE > Chef Rubio chiarisce: «Ho deciso io di interrompere Camionisti in trattoria»

Chef Rubio tagliato dalla trasmissione di Raidue di questa sera

La Rai ha annunciato la sua scelta, emettendo un comunicato stampa: «Nella puntata di #RagazziContro in onda mercoledì – si legge nel comunicato – e registrata il 9 ottobre, per questioni di opportunità non sarà presente alcun contributo audiovisivo riguardante chef Rubio». Le opportunità, quindi, sarebbero state valutate nello spazio compreso in un mese, dal 9 ottobre – quando la puntata è stata girata – al 13 novembre, quando la puntata sarebbe dovuta andare in onda.

L’opinione di Chef Rubio sull’accaduto

La risposta a quanto accaduto è stata data sia dallo stesso Chef Rubio, impegnato al momento in un viaggio in Oriente, attraverso le sue Instagram Stories, sia dal suo addetto stampa Barbara Castiello che ha scritto su Facebook: «La Rai blocca la puntata con Rubio perché inopportuno. La puntata è stata registrata a ottobre. La Rai ha avuto tutto il tempo di valutare se Rubio ha detto cose inopportune. Questo non viene specificato. E così non è stato. Carlo Freccero sostiene che Rubio ‘avrebbe vampirizzato il programma’. Beh con tutto questo polverone che hanno sollevato Rubio ha vampirizzato senza neanche poter fiatare».

Chef Rubio ha pubblicato sui suoi canali social una fotografia in compagnia di Daniele Piervincenzi e dei ragazzi a cui aveva parlato di cyberbullismo, accompagnandola con questa affermazione: «Mi dispiace ragazzi, l’Italia è un paese pieno di cagasotto invidiose e serpi. Vabbé, le cose che dovevamo dirci se le semo detti». Nell’occasione in cui aveva girato i materiali per la trasmissione che sarebbe dovuta andare in onda questa sera, Rubio aveva commentato: «Guardate bene questi ragazzi cari haters: sono migliori e più felici di voi. Grazie Daniele Piervincenzi per la splendida opportunità e per il lavoro che state facendo. STUDIATE CHE SENNÒ DIVENTATE COME LE CAPRE CHE VI STANNO NEGANDO IL FUTURO. Siete bellissimi».

Secondo lo staff di Chef Rubio, la cancellazione del contributo di Gabriele Rubini al programma di Raidue «puzza di motivazioni politiche»: nei radar ci sono le presunte accuse di antisemitismo nei confronti di Chef Rubio e le sue esternazioni nei confronti di Matteo Salvini negli ultimi mesi.