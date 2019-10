Chef Rubio chiede il referto a Salvini, il leader della Lega: «Ma che problemi ha?»

Continua la polemica a distanza tra Chef Rubio e Matteo Salvini. In seguito al malore che ha colpito Matteo Salvini all’aeroporto di Trieste (una colica renale che ha comportato il ricovero all’ospedale di Monfalcone e le successive dimissioni intorno alle ore 13), il protagonista di diversi format di cucina tradizionale sui canali DPlay ha chiesto che l’ex ministro documentasse la sua visita medica.

Chef Rubio ha dubbi sul ricovero in ospedale di Matteo Salvini

«Ogni volta che fa una figuraccia il giorno dopo magicamente arriva qualcosa: proiettili in busta, coliche etc etc – ha scritto Chef Rubio su Twitter -. Visto che ti fai le foto pure quando te fai le analisi del sangue per far vedere quanto sei bravo, perché non ci fai vedere il referto medico? Non vale postdatarlo».

Evidentemente, Chef Rubio – che aveva polemizzato con Matteo Salvini anche in occasione della morte dei due poliziotti a Trieste, ai funerali dei quali l’ex ministro avrebbe dovuto prendere parte nella giornata di oggi – vuole fare riferimento al duello tv tra il leader della Lega e quello di Italia Viva Matteo Renzi: nella giornata di ieri, infatti, è andato in scena un confronto nel salotto di Bruno Vespa. Universale il giudizio relativo alla ‘vittoria’ dell’ex segretario del Partito democratico che, con la sua retorica, ha spazzato via le obiezioni di Matteo Salvini, basate principalmente su slogan da campagna elettorale.

La risposta di Matteo Salvini a Chef Rubio

Non si è fatta attendere la risposta dello stesso leader della Lega, che – pur non avendo (ancora) pubblicato il referto medico – ha replicato allo chef: