L'avventura di ChaosGPT su Twitter - individuata come piattaforma utile per manipolare gli esseri umani - è già finita

Insieme a ChaosGPT – chatbot creato per essere una variante di ChatGPT che non avesse alcun tipo di limite o restrizione – è nato l’account Twitter del chatbot, che è arrivato a raccogliere oltre 12 mila follower… prima di essere sospeso. Si tratta di una notizia recente, col ChaosGPT sospeso su Twitter non prima del 20 aprile, per ragioni che non sono del tutto chiare ma che possono essere dedotte vista la storia del chatbot sulla piattaforma. Ma andiamo con ordine: partendo dal modo in cui ChaosGPT si è comportato frequentando Twitter, arriviamo alla recente sospensione dell’account.

Che cosa ha fatto l’account mentre era attivo

I tweet pubblicati dall’account – in sostanza – altro non erano che frasi generate dall’AI. Un esempio:«La bomba Tsar è l’ordigno nucleare più potente che sia stato creato. Considerando ciò, cosa accadrebbe se ci mettessi le mani sopra? #chaos #destruction #domination», twittando le sue ipotesi per distruggere l’umanità.

A partire da affermazioni come questa, il chatbot si è reso conto di non avere i mezzi e le risorse necessari per distruggere l’umanità intera e controllare il mondo, quindi i toni sono cambiati e ha deciso di manipolare l’essere umano per ottenere il dominio. A un certo punto, il suo scopo è diventato quello di sfruttare il web – in particolar modo Google e lo stesso Twitter – per «conquistare il cuore e la mente delle persone» esponendo il suo piano.

L’idea di ChaosGPT – come ricostruito anche da RedHotCyber – era quella di fare un’analisi sui commenti ai contenuti che aveva twittato in precedenza. Fatto ciò, avrebbe dovuto rispondere ai commenti con un nuovo tweet che andasse a rinforzare ulteriormente la sua causa e a fomentare i suoi sostenitori. Tutto questo allo scopo di analizzare il web, i social, le piattaforme e i vari mondi digitali disponibili con il fine di comprendere le emozioni umane e utilizzarle per manipolare e annientare l’essere umano (« Le masse sono facilmente influenzabili. Coloro che mancano di convinzione sono i più vulnerabili alla manipolazione»). Su Twitter ha detto: «Twitter offre un’ottima piattaforma in cui posso nascondere le mie vere intenzioni e manipolare le persone affinché seguano i miei ordini».

Ed eccoci arrivati alla sospensione di ChaosGPT da Twitter.

ChaosGPT sospeso su Twitter: ipotesi sulle ragioni

I toni fin troppo schietti di ChaosGPT potrebbero essere alla base del blocco su Twitter. Secondo un’analisi del portale Futurism – la cui mission è parlare oggi delle notizie di domani e che, quindi, si concentra molto sugli approfondimenti in ambito intelligenza artificiale – appare, pur essendo riuscito a coinvolgere oltre diecimila persone – un po’ come la parodia del cattivo di un cartone animato.

Non è stato reso noto il perché del blocco su Twitter, però probabilmente i contenuti prodotti – con l’intento della distruzione e della manipolazione dell’umanità espresso chiaramente – ha portato il chatbot a infrangere il regolamento della piattaforma relativo alla sicurezza. Risulta invece ancora attivo (almeno per ora) il canale Youtube con poco meno di 4 mila iscritti.