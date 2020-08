Addio a Chadwick Boseman, il ‘Black Panther’ della Marvel

Si è spento all’età di 42 anni l’attore americano Chadwick Boseman. Noto per aver interpretato alcune icone afroamericane nel mondo del Cinema a stelle e strisce, arrivò al successo grazie al ruolo di protagonista nel film della Marvel Comics ‘Black Panther’ nel 2018. Da tempo lottava contro il cancro al colon. Si è spento nella sua casa di Los Angeles dove viveva con la moglie e la sua famiglia.

LEGGI ANCHE > È morta Rita Greco, la vedova del ‘Boss delle Cerimonie’

A comunicare la morte di Chadwick Boseman è stata la famiglia stessa attraverso poche righe contenute in un comunicato stampa: «Un vero combattente, ha perseverato in tutto questo e ci hai regalato molti che hai imparato ad amare così tanto. È stato l’onore della sua carriera portare in vita King T’Challa in Black Panther». E proprio quel suo ruolo ha inserito il suo nome nella storia del cinema americano. E da quel primo film, ne sono seguiti molti altri legati alla Marvel, nella saga di Captain America e Avengers.

Chadwick Boseman è morto a 42 anni

Il personaggio King T’Challa in Black Panther è stato il primo supereroe nero in una pellicola della Marvel Comics. E anche grazie al ruolo interpretato da Boseman, quel film è stato il primo tratto da un fumetto a ottenere una nomination ai Premi Oscar come miglior film.

Gli altri ruoli iconici ricoperti nella sua carriera

Se King T’Challa è stato il suo personaggio più riconoscibile, Chadwick Boseman ha legato il suo successo anche a figure come Jackie Robinson e James Brown, due icone afroamericane che ha avuto l’onore di rappresentare nei film ‘42’ e ‘Get in on’. La sua ultima apparizione in un set risale a qualche mese fa, partecipando alle riprese di ‘Da 5 bloods’ diretto da Spike Lee e uscito quest’anno.

(foto di copertina: da Marvel Comics)